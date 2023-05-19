https://sputniknews.com.tr/20230519/macaristan-yaptirimlar-rusyadan-cok-avrupada-zorluklar-yaratti-1071313788.html
Macaristan: Yaptırımlar, Rusya’dan çok Avrupa’da zorluklar yarattı
Macaristan: Yaptırımlar, Rusya’dan çok Avrupa’da zorluklar yarattı
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Batı’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımların Avrupa’ya Rusya’dan daha büyük bedel ödettirdiğini... 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T18:46+0300
2023-05-19T18:46+0300
2023-05-19T18:46+0300
ukrayna krizi
peter szijjarto
macaristan
rusya
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Kazakistan’ın Almatı şehrinde düzenlenen ‘Avrupa Birliği – Orta Asya’ Ekonomik Forumu’nda konuşan Szijjarto, “Yaptırımlar bizim için Rusya’dan bile çok büyük zorluklar yarattı. Bu nedenle Macaristan, şu anda Avrupa’da bu görüşe sahip azınlık olmamıza rağmen, bu yaptırım politikasının üstesinden gelinmesi çağrısında bulunuyor” ifadesini kullandı.Avrupa Birliği ülkelerinin, önce koronavirüs salgını, sonra da Ukrayna’daki savaş yüzünden “son yıllarda inanılmaz ekonomik zorluklar” ile karşı karşıya olduğunu dile getiren Szijjarto, “Savaşın bedeli çok yüksek, bunu tüm Avrupa kıtası ödüyor. Bunu, tavanı aşan enflasyon şeklinde ve ayrıca enerji, gıda ve diğer mallar için artan fiyatlar şeklinde ödüyoruz. Savaştan doğrudan sorumlu olmasak da, bu bizim savaşımız değil, bunun için çok yüksek bir bedel ödüyoruz” dedi.Avrupa Birliği’nin bu savaşa tepkisinin “bizim için sorun yarattığını” söyleyen Szijjarto, Avrupa’nın son 10 yılda ekonomik kapasite oluşturma konusunda çok istikrarlı yol izlediğini anımsatarak, “Bu istikrar, Avrupa’nın ileri teknolojileri ve Rusya’nın ucuz enerji kaynaklarının birleşiminin bir sonucuydu. Şimdi bu bitti” diye kaydetti.
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peter szijjarto, macaristan, rusya
peter szijjarto, macaristan, rusya
Macaristan: Yaptırımlar, Rusya’dan çok Avrupa’da zorluklar yarattı
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Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Batı’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımların Avrupa’ya Rusya’dan daha büyük bedel ödettirdiğini belirtti.
Kazakistan’ın Almatı şehrinde düzenlenen ‘Avrupa Birliği – Orta Asya’ Ekonomik Forumu’nda konuşan Szijjarto, “Yaptırımlar bizim için Rusya’dan bile çok büyük zorluklar yarattı. Bu nedenle Macaristan, şu anda Avrupa’da bu görüşe sahip azınlık olmamıza rağmen, bu yaptırım politikasının üstesinden gelinmesi çağrısında bulunuyor” ifadesini kullandı.
Avrupa Birliği ülkelerinin, önce koronavirüs salgını, sonra da Ukrayna’daki savaş yüzünden “son yıllarda inanılmaz ekonomik zorluklar” ile karşı karşıya olduğunu dile getiren Szijjarto, “Savaşın bedeli çok yüksek, bunu tüm Avrupa kıtası ödüyor. Bunu, tavanı aşan enflasyon şeklinde ve ayrıca enerji, gıda ve diğer mallar için artan fiyatlar şeklinde ödüyoruz. Savaştan doğrudan sorumlu olmasak da, bu bizim savaşımız değil, bunun için çok yüksek bir bedel ödüyoruz” dedi.
Avrupa Birliği’nin bu savaşa tepkisinin “bizim için sorun yarattığını” söyleyen Szijjarto, Avrupa’nın son 10 yılda ekonomik kapasite oluşturma konusunda çok istikrarlı yol izlediğini anımsatarak, “Bu istikrar, Avrupa’nın ileri teknolojileri ve Rusya’nın ucuz enerji kaynaklarının birleşiminin bir sonucuydu. Şimdi bu bitti” diye kaydetti.