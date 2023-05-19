https://sputniknews.com.tr/20230519/macaristan-yaptirimlar-rusyadan-cok-avrupada-zorluklar-yaratti-1071313788.html

Macaristan: Yaptırımlar, Rusya’dan çok Avrupa’da zorluklar yarattı

Macaristan: Yaptırımlar, Rusya’dan çok Avrupa’da zorluklar yarattı

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Batı’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımların Avrupa’ya Rusya’dan daha büyük bedel ödettirdiğini... 19.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-19T18:46+0300

2023-05-19T18:46+0300

2023-05-19T18:46+0300

ukrayna krizi

peter szijjarto

macaristan

rusya

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Kazakistan’ın Almatı şehrinde düzenlenen ‘Avrupa Birliği – Orta Asya’ Ekonomik Forumu’nda konuşan Szijjarto, “Yaptırımlar bizim için Rusya’dan bile çok büyük zorluklar yarattı. Bu nedenle Macaristan, şu anda Avrupa’da bu görüşe sahip azınlık olmamıza rağmen, bu yaptırım politikasının üstesinden gelinmesi çağrısında bulunuyor” ifadesini kullandı.Avrupa Birliği ülkelerinin, önce koronavirüs salgını, sonra da Ukrayna’daki savaş yüzünden “son yıllarda inanılmaz ekonomik zorluklar” ile karşı karşıya olduğunu dile getiren Szijjarto, “Savaşın bedeli çok yüksek, bunu tüm Avrupa kıtası ödüyor. Bunu, tavanı aşan enflasyon şeklinde ve ayrıca enerji, gıda ve diğer mallar için artan fiyatlar şeklinde ödüyoruz. Savaştan doğrudan sorumlu olmasak da, bu bizim savaşımız değil, bunun için çok yüksek bir bedel ödüyoruz” dedi.Avrupa Birliği’nin bu savaşa tepkisinin “bizim için sorun yarattığını” söyleyen Szijjarto, Avrupa’nın son 10 yılda ekonomik kapasite oluşturma konusunda çok istikrarlı yol izlediğini anımsatarak, “Bu istikrar, Avrupa’nın ileri teknolojileri ve Rusya’nın ucuz enerji kaynaklarının birleşiminin bir sonucuydu. Şimdi bu bitti” diye kaydetti.

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