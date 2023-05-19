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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230519/macaristan-yaptirimlar-rusyadan-cok-avrupada-zorluklar-yaratti-1071313788.html
Macaristan: Yaptırımlar, Rusya’dan çok Avrupa’da zorluklar yarattı
Macaristan: Yaptırımlar, Rusya’dan çok Avrupa’da zorluklar yarattı
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Batı’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımların Avrupa’ya Rusya’dan daha büyük bedel ödettirdiğini... 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T18:46+0300
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Kazakistan’ın Almatı şehrinde düzenlenen ‘Avrupa Birliği – Orta Asya’ Ekonomik Forumu’nda konuşan Szijjarto, “Yaptırımlar bizim için Rusya’dan bile çok büyük zorluklar yarattı. Bu nedenle Macaristan, şu anda Avrupa’da bu görüşe sahip azınlık olmamıza rağmen, bu yaptırım politikasının üstesinden gelinmesi çağrısında bulunuyor” ifadesini kullandı.Avrupa Birliği ülkelerinin, önce koronavirüs salgını, sonra da Ukrayna’daki savaş yüzünden “son yıllarda inanılmaz ekonomik zorluklar” ile karşı karşıya olduğunu dile getiren Szijjarto, “Savaşın bedeli çok yüksek, bunu tüm Avrupa kıtası ödüyor. Bunu, tavanı aşan enflasyon şeklinde ve ayrıca enerji, gıda ve diğer mallar için artan fiyatlar şeklinde ödüyoruz. Savaştan doğrudan sorumlu olmasak da, bu bizim savaşımız değil, bunun için çok yüksek bir bedel ödüyoruz” dedi.Avrupa Birliği’nin bu savaşa tepkisinin “bizim için sorun yarattığını” söyleyen Szijjarto, Avrupa’nın son 10 yılda ekonomik kapasite oluşturma konusunda çok istikrarlı yol izlediğini anımsatarak, “Bu istikrar, Avrupa’nın ileri teknolojileri ve Rusya’nın ucuz enerji kaynaklarının birleşiminin bir sonucuydu. Şimdi bu bitti” diye kaydetti.
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peter szijjarto, macaristan, rusya

Macaristan: Yaptırımlar, Rusya’dan çok Avrupa’da zorluklar yarattı

18:46 19.05.2023
© Пресс-служба МИД РФ / Multimedya arşivine gidinMacaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
© Пресс-служба МИД РФ
/
Multimedya arşivine gidin
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Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Batı’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımların Avrupa’ya Rusya’dan daha büyük bedel ödettirdiğini belirtti.
Kazakistan’ın Almatı şehrinde düzenlenen ‘Avrupa Birliği – Orta Asya’ Ekonomik Forumu’nda konuşan Szijjarto, “Yaptırımlar bizim için Rusya’dan bile çok büyük zorluklar yarattı. Bu nedenle Macaristan, şu anda Avrupa’da bu görüşe sahip azınlık olmamıza rağmen, bu yaptırım politikasının üstesinden gelinmesi çağrısında bulunuyor” ifadesini kullandı.
Avrupa Birliği ülkelerinin, önce koronavirüs salgını, sonra da Ukrayna’daki savaş yüzünden “son yıllarda inanılmaz ekonomik zorluklar” ile karşı karşıya olduğunu dile getiren Szijjarto, “Savaşın bedeli çok yüksek, bunu tüm Avrupa kıtası ödüyor. Bunu, tavanı aşan enflasyon şeklinde ve ayrıca enerji, gıda ve diğer mallar için artan fiyatlar şeklinde ödüyoruz. Savaştan doğrudan sorumlu olmasak da, bu bizim savaşımız değil, bunun için çok yüksek bir bedel ödüyoruz” dedi.
Avrupa Birliği’nin bu savaşa tepkisinin “bizim için sorun yarattığını” söyleyen Szijjarto, Avrupa’nın son 10 yılda ekonomik kapasite oluşturma konusunda çok istikrarlı yol izlediğini anımsatarak, “Bu istikrar, Avrupa’nın ileri teknolojileri ve Rusya’nın ucuz enerji kaynaklarının birleşiminin bir sonucuydu. Şimdi bu bitti” diye kaydetti.
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