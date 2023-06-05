https://sputniknews.com.tr/20230605/iyi-partili-pacaci-tbmm-baskan-adayi-oldu-1072048456.html
İYİ Partili Paçacı TBMM Başkan adayı oldu
İYİ Partili Paçacı TBMM Başkan adayı oldu
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, TBMM Başkan adayı gösterildi 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T17:36+0300
2023-06-05T17:36+0300
2023-06-05T17:36+0300
politika
tbmm
tbmm başkanlığı
mustafa cihan paçacı
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İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekilleri Müsavat Dervişoğlu ve Erhan Usta'nın imzasıyla Meclis Başkanlığına sunulan yazıda şu ifadeler yer aldı:"28. Yasama Dönemi Birinci Devre için TBMM Başkanlığına İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Cihan Paçacı'yı aday olarak gösteriyoruz."
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tbmm, tbmm başkanlığı, mustafa cihan paçacı
tbmm, tbmm başkanlığı, mustafa cihan paçacı
İYİ Partili Paçacı TBMM Başkan adayı oldu
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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, TBMM Başkan adayı gösterildi
İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekilleri Müsavat Dervişoğlu ve Erhan Usta'nın imzasıyla Meclis Başkanlığına sunulan yazıda şu ifadeler yer aldı:
"28. Yasama Dönemi Birinci Devre için TBMM Başkanlığına İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Cihan Paçacı'yı aday olarak gösteriyoruz."