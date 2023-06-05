https://sputniknews.com.tr/20230605/iyi-partili-pacaci-tbmm-baskan-adayi-oldu-1072048456.html

İYİ Partili Paçacı TBMM Başkan adayı oldu

İYİ Partili Paçacı TBMM Başkan adayı oldu

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, TBMM Başkan adayı gösterildi 05.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-05T17:36+0300

2023-06-05T17:36+0300

2023-06-05T17:36+0300

politika

tbmm

tbmm başkanlığı

mustafa cihan paçacı

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İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekilleri Müsavat Dervişoğlu ve Erhan Usta'nın imzasıyla Meclis Başkanlığına sunulan yazıda şu ifadeler yer aldı:"28. Yasama Dönemi Birinci Devre için TBMM Başkanlığına İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Cihan Paçacı'yı aday olarak gösteriyoruz."

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tbmm, tbmm başkanlığı, mustafa cihan paçacı