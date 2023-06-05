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https://sputniknews.com.tr/20230605/isvicrenin-baskenti-bernde-kokain-oylamasi-1072017640.html
İsviçre'nin de facto başkenti Bern'de kokain oylaması
İsviçre'nin de facto başkenti Bern'de kokain oylaması
İsviçre'nin de facto başkenti Bern'de belediye meclisi, perşembe günü esrar satışının kokaini de kapsayacak şekilde genişletilmesi yönünde oy kullandı. Bununla... 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T10:20+0300
2023-06-05T10:26+0300
dünya
isviçre
kokain
referandum
oy
uyuşturucu
avrupa
bern
esrar
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Kontrollü esrar satışı oylamasının ardından İsviçre'nin başkenti Bern'de bu kez kokain kullanımı oylandı.İsviçre merkezli haber kuruluşu SRF, Alternatif Sol Parti tarafından sunulan önergenin 43 'evet' oyuna karşı 18 'hayır' oyuyla kabul edildiğini aktardı. Önergeye merkez sağ ve muhafazakar meclis üyeleri karşı çıkarken, merkez soldan Sosyal Demokrat Parti'nin bazı üyeleri ise destek çıktı. Öte yandan Bern, kontrollü esrar satışı uygulamasını test etmek amaçlı geçen yıl yine oylamaya gitmiş, bu Mayıs ayında da federal hükümet tarafından yasa değişikliğine onay verilmişti.Yasanın kokain ve türevi maddeleri kapsaması için yine federal hükümetin onayı gerekiyor. Basel, Zürih ve Lozan'da başlayan esrar satışının, bu sonbaharda Bern'de de başlaması bekleniyor. Bern, kontrollü esrar satışını test etmek için geçen yıl oy kullandı ve geçen ay federal hükümet tarafından izin verildi. Esrar satışlarının bu sonbaharda Bern'de başlaması bekleniyor ve Basel, Zürih ve Lozan'da şimdiden başladı.Benzer bir önerge 2019'da konsey tarafından reddedilmiş ve Sosyal Demokrat çoğunluk, daha sert uyuşturuculara geçmeden önce yasal esrar satışı konusunda deneyim kazanmak istediklerini savunmuştu.İsviçre'de uyuşturucu bağımlılığıUyuşturucu bağımlılığı oranının yüksek olduğu İsviçre'de ülkeye her yıl 5 ton kokain girdiği tahmin ediliyor. AB verilerine göre Zürih, Basel ve Cenevre, kokain tüketiminde Avrupa kentleri arasında ilk 1'da yer alıyor. Birliği raporuna göre, tüm Avrupa'da son 10 yılda tüketimin arttığı, Bern sakinlerinin ise geçen yıl 2012 yılına oranla iki kat daha fazla uyuşturucu tükettiği bildiriliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230519/meksikali-uyusturucu-baronu-hector-palma-hakkinda-yeniden-tahliye-karari-1071287832.html
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isviçre, kokain, referandum, oy, uyuşturucu, avrupa, bern, esrar
isviçre, kokain, referandum, oy, uyuşturucu, avrupa, bern, esrar

İsviçre'nin de facto başkenti Bern'de kokain oylaması

10:20 05.06.2023 (güncellendi: 10:26 05.06.2023)
© Flickr / Imagens EvangélicasKokain
Kokain - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2023
© Flickr / Imagens Evangélicas
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İsviçre'nin de facto başkenti Bern'de belediye meclisi, perşembe günü esrar satışının kokaini de kapsayacak şekilde genişletilmesi yönünde oy kullandı. Bununla birlikte madde, federal hükümetin izni olmadan yasallaşamayacak.
Kontrollü esrar satışı oylamasının ardından İsviçre'nin başkenti Bern'de bu kez kokain kullanımı oylandı.
İsviçre merkezli haber kuruluşu SRF, Alternatif Sol Parti tarafından sunulan önergenin 43 'evet' oyuna karşı 18 'hayır' oyuyla kabul edildiğini aktardı.
Önergeye merkez sağ ve muhafazakar meclis üyeleri karşı çıkarken, merkez soldan Sosyal Demokrat Parti'nin bazı üyeleri ise destek çıktı.
Öte yandan Bern, kontrollü esrar satışı uygulamasını test etmek amaçlı geçen yıl yine oylamaya gitmiş, bu Mayıs ayında da federal hükümet tarafından yasa değişikliğine onay verilmişti.
Yasanın kokain ve türevi maddeleri kapsaması için yine federal hükümetin onayı gerekiyor.
Basel, Zürih ve Lozan'da başlayan esrar satışının, bu sonbaharda Bern'de de başlaması bekleniyor.
Bern, kontrollü esrar satışını test etmek için geçen yıl oy kullandı ve geçen ay federal hükümet tarafından izin verildi. Esrar satışlarının bu sonbaharda Bern'de başlaması bekleniyor ve Basel, Zürih ve Lozan'da şimdiden başladı.
Benzer bir önerge 2019'da konsey tarafından reddedilmiş ve Sosyal Demokrat çoğunluk, daha sert uyuşturuculara geçmeden önce yasal esrar satışı konusunda deneyim kazanmak istediklerini savunmuştu.

İsviçre'de uyuşturucu bağımlılığı

Uyuşturucu bağımlılığı oranının yüksek olduğu İsviçre'de ülkeye her yıl 5 ton kokain girdiği tahmin ediliyor.
AB verilerine göre Zürih, Basel ve Cenevre, kokain tüketiminde Avrupa kentleri arasında ilk 1'da yer alıyor.
Birliği raporuna göre, tüm Avrupa'da son 10 yılda tüketimin arttığı, Bern sakinlerinin ise geçen yıl 2012 yılına oranla iki kat daha fazla uyuşturucu tükettiği bildiriliyor.
Hector Palma - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
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Meksikalı uyuşturucu baronu Hector Palma hakkında yeniden tahliye kararı
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