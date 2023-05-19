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https://sputniknews.com.tr/20230519/meksikali-uyusturucu-baronu-hector-palma-hakkinda-yeniden-tahliye-karari-1071287832.html
Meksikalı uyuşturucu baronu Hector Palma hakkında yeniden tahliye kararı
Meksikalı uyuşturucu baronu Hector Palma hakkında yeniden tahliye kararı
Meksika yargısı tutuklu bulunan uyuşturucu baronu 'El Güero' lakaplı Hector Palma Salazar’ın tahliye edilmesi yönünde karar aldı. 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T03:46+0300
2023-05-19T03:46+0300
dünya
meksika
kartel
tahliye
hector palma
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Meksika’da tutuklu bulunan ve 31 yıl önce 9 kişinin öldürülmesi sebebiyle Hidalgo Eyaleti Ceza Mahkemesi tarafından yargılanan uyuşturucu baronu ve Sinaloa Karteli’nin eski lideri 'El Güero' lakaplı Hector Palma Salazar için yargıç, davanın zaman aşımına uğraması nedeniyle sanığın serbest bırakılmasına karar verdi.Guerrero eyaletinde olduğu belirtilen ancak ismi açıklanmayan yargıcın kararı bugün aldığı ve Palma’nın tutuklu bulunduğu Meksika eyaletindeki Altiplano Hapishanesi’ne yerel saatle 22.15’te gönderilerek sanığın 3 saat içinde serbest bırakılmasını emrettiği bildirildi.Ancak Altiplano Hapishanesi’nin karara rağmen Palma’nın salınması için henüz girişimde bulunmadığı aktarıldı.Devlet Başkanı Obrador'dan kınamaMeksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Guerrero eyaletindeki yargıç tarafından alınan bu kararı kınadığını ifade ederek, ülkesinde yargının sorunlu işlediğine dikkat çekti.Obrador ayrıca önümüzdeki günlerde kararı veren yargıcın adının açıklanacağını söyledi.El Güero lakaplı 63 yaşındaki Hector Palma Salazar için 9 Mayıs’ta da tahliye kararı verilmiş, ancak ertesi gün hakkında çıkarılan yeni tutuklama emri nedeniyle hapisten çıkamamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230513/sinaloa-kartelinin-onemli-isimlerinden-hector-elias-yakalandi-1071044763.html
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meksika, kartel, tahliye, hector palma
meksika, kartel, tahliye, hector palma

Meksikalı uyuşturucu baronu Hector Palma hakkında yeniden tahliye kararı

03:46 19.05.2023
© AFP 2023Hector Palma
Hector Palma - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
© AFP 2023
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Meksika yargısı tutuklu bulunan uyuşturucu baronu 'El Güero' lakaplı Hector Palma Salazar’ın tahliye edilmesi yönünde karar aldı.
Meksika’da tutuklu bulunan ve 31 yıl önce 9 kişinin öldürülmesi sebebiyle Hidalgo Eyaleti Ceza Mahkemesi tarafından yargılanan uyuşturucu baronu ve Sinaloa Karteli’nin eski lideri 'El Güero' lakaplı Hector Palma Salazar için yargıç, davanın zaman aşımına uğraması nedeniyle sanığın serbest bırakılmasına karar verdi.
Guerrero eyaletinde olduğu belirtilen ancak ismi açıklanmayan yargıcın kararı bugün aldığı ve Palma’nın tutuklu bulunduğu Meksika eyaletindeki Altiplano Hapishanesi’ne yerel saatle 22.15’te gönderilerek sanığın 3 saat içinde serbest bırakılmasını emrettiği bildirildi.
Ancak Altiplano Hapishanesi’nin karara rağmen Palma’nın salınması için henüz girişimde bulunmadığı aktarıldı.

Devlet Başkanı Obrador'dan kınama

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Guerrero eyaletindeki yargıç tarafından alınan bu kararı kınadığını ifade ederek, ülkesinde yargının sorunlu işlediğine dikkat çekti.
Obrador ayrıca önümüzdeki günlerde kararı veren yargıcın adının açıklanacağını söyledi.
El Güero lakaplı 63 yaşındaki Hector Palma Salazar için 9 Mayıs’ta da tahliye kararı verilmiş, ancak ertesi gün hakkında çıkarılan yeni tutuklama emri nedeniyle hapisten çıkamamıştı.
Meksika operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2023
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'Sinaloa Karteli'nin önemli isimlerinden Hector Elias yakalandı
13 Mayıs, 23:53
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