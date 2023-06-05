https://sputniknews.com.tr/20230605/iletisim-baskanligi-kara-kuvvetleri-komutani-musa-avsever-genelkurmay-baskani-oldu-1072057215.html

İletişim Başkanlığı: Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı oldu

İletişim Başkanlığı: Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı oldu

Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever, mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirildi. 05.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-05T22:01+0300

2023-06-05T22:01+0300

2023-06-05T22:04+0300

politika

genelkurmay başkanlığı

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/images/sharing/article/tur/1072057215.jpg?1685991871

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’i Milli Savunma Bakanı olarak atamış olması sebebiyle, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir." denildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

genelkurmay başkanlığı, türkiye