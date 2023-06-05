https://sputniknews.com.tr/20230605/iletisim-baskanligi-kara-kuvvetleri-komutani-musa-avsever-genelkurmay-baskani-oldu-1072057215.html
İletişim Başkanlığı: Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı oldu
İletişim Başkanlığı: Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı oldu
Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever, mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirildi. 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T22:01+0300
2023-06-05T22:01+0300
2023-06-05T22:04+0300
politika
genelkurmay başkanlığı
türkiye
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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’i Milli Savunma Bakanı olarak atamış olması sebebiyle, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir." denildi.
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genelkurmay başkanlığı, türkiye
genelkurmay başkanlığı, türkiye
İletişim Başkanlığı: Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı oldu
22:01 05.06.2023 (güncellendi: 22:04 05.06.2023) Abone ol
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Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever, mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirildi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’i Milli Savunma Bakanı olarak atamış olması sebebiyle, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir." denildi.