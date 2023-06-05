https://sputniknews.com.tr/20230605/haluk-gorgun-savunma-sanayii-baskanligina-atandi--1072058814.html
Haluk Görgün, Savunma Sanayii Başkanlığı'na atandı
Haluk Görgün, Savunma Sanayii Başkanlığı'na atandı
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, Savunma Sanayii Başkanlığı'na atandı. 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T22:41+0300
2023-06-05T22:41+0300
2023-06-05T22:47+0300
politika
savunma sanayii başkanlığı
haluk görgün
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayii Başkanlığı'na Sayın Haluk Görgün’ü atamıştır" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230605/iletisim-baskanligi-kara-kuvvetleri-komutani-musa-avsever-genelkurmay-baskani-oldu-1072057215.html
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savunma sanayii başkanlığı, haluk görgün
savunma sanayii başkanlığı, haluk görgün
Haluk Görgün, Savunma Sanayii Başkanlığı'na atandı
22:41 05.06.2023 (güncellendi: 22:47 05.06.2023) Abone ol
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, Savunma Sanayii Başkanlığı'na atandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayii Başkanlığı'na Sayın Haluk Görgün’ü atamıştır" denildi.