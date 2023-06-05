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Gözler enflasyon verisinde: Milyonların beklediği asgari ücret zammında geri sayım
Gözler enflasyon verisinde: Milyonların beklediği asgari ücret zammında geri sayım
TÜİK, mayıs ayı tüketici ve yurt içi üretici fiyatları enflasyonunu saat 10.00'da açıklayacak. TÜİK'in verileri açıklaması sonrası 5 aylık zam oranı... 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T07:53+0300
2023-06-05T07:57+0300
ekonomi
asgari ücret
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temmuz döneminde uygulanacak asgari ücret, emekli zammı ve memur maaş zammı için çalışmalarına 2 ay önceden başladı. Milliyet'in haberine göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,07 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde eksi 1 ve en yüksek yüzde 2,4 aralığında yer alırken, yıllık enflasyonun yüzde 39,62'ye ineceği hesaplandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 aylık enflasyon farkına göre zam alacak. Nisan ayında açıklanan 4 aylık enflasyon verilerine göre, SSK ve Bağkur emeklilerinin zammı da yüzde 15.21’e ulaştı. Daha önce en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya çıkarılması için düzenleme yapılmıştı. Bu zam döneminde, 7 bin 500 liranın üzerinde aylık alan emeklilerinin aylıklarının da kademeli olarak yükseltilmesi için çalışma yapılması bekleniyor. Emekliler için bir diğer beklenti de enflasyon farklarının üzerine refah payı ilave edilmesi. Asgari ücrette beklentilerSon dönemde en çok konuşulan konuların başında ise asgari ücret zammı geliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram “Asıl buradaki parametremiz 500 dolar ve 6 aylık enflasyon, buna göre enflasyon rakamı çıkacak ve bununla beraber de en büyük referans değerimiz sayın cumhurbaşkanının kamu işçisine açıkladığı yüzde 45'lik zam. Eğer refah payı da eklenirse yüzde 45'lik bir artış olmasını bekliyoruz” dedi. Bayram, masadan çıkacak oranların maaşlara yansımasını ise “Burada senaryolarımız var. Yüzde 25 olursa sadece enflasyon dikkate alınırsa 10 bin 634 TL. Yüzde 30 olursa 11 bin 59 TL. Yüzde 40 olursa refah payı eklenmiş bir şekilde 11 bin 910 lira. Kamu işçisine yapılan zam referans kabul edilip aynı oranda yapılırsa 12 binler seviyesinde olur ki benim tahminim yüzde 45'ler seviyesinde” şeklinde açıkladı.
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tüik enflasyon, tüik enflasyon saat kaçta açıklanacak, asgari ücret zam, emekli zam, memur zam
tüik enflasyon, tüik enflasyon saat kaçta açıklanacak, asgari ücret zam, emekli zam, memur zam

Gözler enflasyon verisinde: Milyonların beklediği asgari ücret zammında geri sayım

07:53 05.06.2023 (güncellendi: 07:57 05.06.2023)
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TÜİK, mayıs ayı tüketici ve yurt içi üretici fiyatları enflasyonunu saat 10.00'da açıklayacak. TÜİK'in verileri açıklaması sonrası 5 aylık zam oranı kesinleşecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temmuz döneminde uygulanacak asgari ücret, emekli zammı ve memur maaş zammı için çalışmalarına 2 ay önceden başladı.
Milliyet'in haberine göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,07 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde eksi 1 ve en yüksek yüzde 2,4 aralığında yer alırken, yıllık enflasyonun yüzde 39,62'ye ineceği hesaplandı.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 aylık enflasyon farkına göre zam alacak. Nisan ayında açıklanan 4 aylık enflasyon verilerine göre, SSK ve Bağkur emeklilerinin zammı da yüzde 15.21’e ulaştı. Daha önce en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya çıkarılması için düzenleme yapılmıştı. Bu zam döneminde, 7 bin 500 liranın üzerinde aylık alan emeklilerinin aylıklarının da kademeli olarak yükseltilmesi için çalışma yapılması bekleniyor. Emekliler için bir diğer beklenti de enflasyon farklarının üzerine refah payı ilave edilmesi.

Asgari ücrette beklentiler

Son dönemde en çok konuşulan konuların başında ise asgari ücret zammı geliyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram “Asıl buradaki parametremiz 500 dolar ve 6 aylık enflasyon, buna göre enflasyon rakamı çıkacak ve bununla beraber de en büyük referans değerimiz sayın cumhurbaşkanının kamu işçisine açıkladığı yüzde 45'lik zam. Eğer refah payı da eklenirse yüzde 45'lik bir artış olmasını bekliyoruz” dedi.
Bayram, masadan çıkacak oranların maaşlara yansımasını ise “Burada senaryolarımız var. Yüzde 25 olursa sadece enflasyon dikkate alınırsa 10 bin 634 TL. Yüzde 30 olursa 11 bin 59 TL. Yüzde 40 olursa refah payı eklenmiş bir şekilde 11 bin 910 lira. Kamu işçisine yapılan zam referans kabul edilip aynı oranda yapılırsa 12 binler seviyesinde olur ki benim tahminim yüzde 45'ler seviyesinde” şeklinde açıkladı.
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EKONOMİ
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Asgari ücrette 4 senaryo
1 Haziran , 12:49
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