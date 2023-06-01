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https://sputniknews.com.tr/20230601/milyonlarca-kisiyi-ilgilendiriyor-asgari-ucrette-4-senaryo-1071877487.html
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Asgari ücrette 4 senaryo
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Asgari ücrette 4 senaryo
Mayıs ayı enflasyonunun açıklamasının ardından asgari ücrete yapılacak zam oranı da netleşmeye başlayacak. Ekonomist Muhammet Bayram, asgari ücrete ilişkin... 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T12:49+0300
2023-06-01T12:59+0300
ekonomi
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
enflasyon
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Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylamasının ardından gözler yeni kabinenin kurulması sonrası başta asgari ücret, emekli ve memur zammı olmak üzere yapılacak düzenlemelere çevrildi.TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasının ardından asgari ücret tutarı netleşmeye başlayacak. Ekonomist Muhammet Bayram, CNN Türk’te asgari ücrete ilişkin 4 farklı senaryoya dikkat çekerek değerlendirmelerde bulundu. Bayram konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Bu dönem içerisinde enflasyon düşmeye başlayacak. Geçtiğimiz dönemlerde Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en fazla artışlar yapıldı. TÜRK-İŞ ve TİSK taleple masaya gelecek. Burada geçtiğimiz dönemde TÜRK İŞ Başkanı açlık sınırının altında olmaz demişti, 9 bin liranın altını kabul etmiyoruz diyerek masadan kalkmıştı. Burada talepler önemli. 8507 TL olarak asgari ücret belirlenmişti. Daha sonra Çalışma Bakanlığı ilk defa kamuoyu araştırması yaptı. Hem işveren hem işçi tarafı hem de halk tarafında ne kadar asgari ücret beklentisi var ölçüldü. 7500 lira olarak ölçüldü. Ona rağmen 8507 TL yapıldı. TÜRK-İŞ’in araştırması var her ay enflasyona göre belirlenen açlık ve yoksulluk sınırı. Mayıs ayı enflasyonuna göre açlık sınırı 10 bin 362 TL, yoksulluk sınırı 33 bin TL ve bekar bir kişinin yaşamı 13 bin TL. Biz yine asgari ücretin açlık sınırının üzerinde olmasını bekliyoruz. Beklentiye göre yüzde 20-25 arası enflasyon çıkacak. En büyük referans değerimiz geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı kamu işçisine zam. Yüzde 45’lik artış oldu. Refah payı da eklenirse asgari ücrete yüzde 45 artış olmasını bekliyoruz. 4 senaryoBurada senaryolarımız var. Yüzde 25 olursa 10 bin 634 TL, yüzde 30 olursa 11 bin 59 TL, yüzde 40 olursa 11 bin 910 TL, kamu işçilerine yapılan zam referans kabul edilip aynı oranda artış yapılırsa yüzde 45’lik artışla 12 bin 335 TL seviyesinde olur. Benim tahminim asgari ücrette zammın yüzde 40-45 arasında olması yönünde.
https://sputniknews.com.tr/20230530/asgari-ucrete-zamda-konusulan-rakam-netlesiyor-1071799305.html
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asgari ücret temmuz, asgari ücret belli oldu mu, asgari ücrete zamda rakam, asgari ücret senaryoları, asgari ücret netleşti mi, asgari ücret ne kadar olacak
asgari ücret temmuz, asgari ücret belli oldu mu, asgari ücrete zamda rakam, asgari ücret senaryoları, asgari ücret netleşti mi, asgari ücret ne kadar olacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Asgari ücrette 4 senaryo

12:49 01.06.2023 (güncellendi: 12:59 01.06.2023)
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Mayıs ayı enflasyonunun açıklamasının ardından asgari ücrete yapılacak zam oranı da netleşmeye başlayacak. Ekonomist Muhammet Bayram, asgari ücrete ilişkin tahminlerini 4 farklı senaryoyla paylaştı.
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylamasının ardından gözler yeni kabinenin kurulması sonrası başta asgari ücret, emekli ve memur zammı olmak üzere yapılacak düzenlemelere çevrildi.
TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasının ardından asgari ücret tutarı netleşmeye başlayacak. Ekonomist Muhammet Bayram, CNN Türk’te asgari ücrete ilişkin 4 farklı senaryoya dikkat çekerek değerlendirmelerde bulundu.
Bayram konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“Bu dönem içerisinde enflasyon düşmeye başlayacak. Geçtiğimiz dönemlerde Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en fazla artışlar yapıldı. TÜRK-İŞ ve TİSK taleple masaya gelecek. Burada geçtiğimiz dönemde TÜRK İŞ Başkanı açlık sınırının altında olmaz demişti, 9 bin liranın altını kabul etmiyoruz diyerek masadan kalkmıştı. Burada talepler önemli. 8507 TL olarak asgari ücret belirlenmişti. Daha sonra Çalışma Bakanlığı ilk defa kamuoyu araştırması yaptı. Hem işveren hem işçi tarafı hem de halk tarafında ne kadar asgari ücret beklentisi var ölçüldü. 7500 lira olarak ölçüldü. Ona rağmen 8507 TL yapıldı. TÜRK-İŞ’in araştırması var her ay enflasyona göre belirlenen açlık ve yoksulluk sınırı. Mayıs ayı enflasyonuna göre açlık sınırı 10 bin 362 TL, yoksulluk sınırı 33 bin TL ve bekar bir kişinin yaşamı 13 bin TL. Biz yine asgari ücretin açlık sınırının üzerinde olmasını bekliyoruz. Beklentiye göre yüzde 20-25 arası enflasyon çıkacak. En büyük referans değerimiz geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı kamu işçisine zam. Yüzde 45’lik artış oldu. Refah payı da eklenirse asgari ücrete yüzde 45 artış olmasını bekliyoruz.

4 senaryo

Burada senaryolarımız var. Yüzde 25 olursa 10 bin 634 TL, yüzde 30 olursa 11 bin 59 TL, yüzde 40 olursa 11 bin 910 TL, kamu işçilerine yapılan zam referans kabul edilip aynı oranda artış yapılırsa yüzde 45’lik artışla 12 bin 335 TL seviyesinde olur. Benim tahminim asgari ücrette zammın yüzde 40-45 arasında olması yönünde.
Asgari ücret - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
EKONOMİ
Asgari ücret zammında konuşulan rakam netleşiyor
30 Mayıs, 17:37
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