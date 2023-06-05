https://sputniknews.com.tr/20230605/fransiz-yargisindan-buyuk-ihmal-cinayetten-18-yil-hapse-carptirilan-sanik-serbest-kaldi-1072030337.html
Fransız yargısından büyük ihmal: Cinayetten 18 yıl hapis cezası alan sanık serbest kaldı
Fransız yargısından büyük ihmal: Cinayetten 18 yıl hapis cezası alan sanık serbest kaldı
Fransa'da cinayet suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılan David N'Zoamoma, yargının ihmali nedeniyle serbest bırakıldı. 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T13:14+0300
2023-06-05T13:14+0300
2023-06-05T13:15+0300
yaşam
avrupa
fransa
mahkeme
hata
karar
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Fransız basınındaki haberlere göre, 2018'de Abdelkader Garcia'yı öldürmekten 18 yıl mahkumiyeti bulunan David N'Zoamoma, hakkındaki mahkeme kararını temyize götürdü.Morbihan Asliye Ceza Mahkemesi'nde bir daha yargılanmasına karar verilen N'Zoamoma'nın yeni dava süresine kadar tutukluluk süresinin uzatılması talebi için hukuki süreç başlatıldı.Ancak talebin zamanında yapılmaması üzerine N'Zoamoma serbest kaldı.Rennes Başsavcılığı olayı doğrularken maktul Garcia'nın ailesi, bu ihmalin kabul edilebilir bir durum olmadığını, şahsın intikam peşine düşebileceğini belirtti.Aile, N'Zoamoma'nın temyize kadar yeniden tutuklanmasını talep etti.Ailenin avukatları da maktul Garcia'nın hayattaki iki kız kardeşi için koruma talep ederek şahsın tutuklanması için başvuru yapıldığını açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20230605/new-yorklu-kadin-yapay-zekayla-olusturdugu-turk-adamla-evlendi-hamile-oldugunu-iddia-ediyor-1072020813.html
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avrupa, fransa, mahkeme, hata, karar
Fransız yargısından büyük ihmal: Cinayetten 18 yıl hapis cezası alan sanık serbest kaldı
13:14 05.06.2023 (güncellendi: 13:15 05.06.2023) Abone ol
Fransa'da cinayet suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılan David N'Zoamoma, yargının ihmali nedeniyle serbest bırakıldı.
Fransız basınındaki haberlere göre, 2018'de Abdelkader Garcia'yı öldürmekten 18 yıl mahkumiyeti bulunan David N'Zoamoma, hakkındaki mahkeme kararını temyize götürdü.
Morbihan Asliye Ceza Mahkemesi'nde bir daha yargılanmasına karar verilen N'Zoamoma'nın yeni dava süresine kadar tutukluluk süresinin uzatılması talebi için hukuki süreç başlatıldı.
Ancak talebin zamanında yapılmaması üzerine N'Zoamoma serbest kaldı.
Rennes Başsavcılığı olayı doğrularken maktul Garcia'nın ailesi, bu ihmalin kabul edilebilir bir durum olmadığını, şahsın intikam peşine düşebileceğini belirtti.
Aile, N'Zoamoma'nın temyize kadar yeniden tutuklanmasını talep etti.
Ailenin avukatları da maktul Garcia'nın hayattaki iki kız kardeşi için koruma talep ederek şahsın tutuklanması için başvuru yapıldığını açıkladı.