https://sputniknews.com.tr/20230605/fransiz-yargisindan-buyuk-ihmal-cinayetten-18-yil-hapse-carptirilan-sanik-serbest-kaldi-1072030337.html

Fransız yargısından büyük ihmal: Cinayetten 18 yıl hapis cezası alan sanık serbest kaldı

Fransız yargısından büyük ihmal: Cinayetten 18 yıl hapis cezası alan sanık serbest kaldı

Fransa'da cinayet suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılan David N'Zoamoma, yargının ihmali nedeniyle serbest bırakıldı. 05.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-05T13:14+0300

2023-06-05T13:14+0300

2023-06-05T13:15+0300

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Fransız basınındaki haberlere göre, 2018'de Abdelkader Garcia'yı öldürmekten 18 yıl mahkumiyeti bulunan David N'Zoamoma, hakkındaki mahkeme kararını temyize götürdü.Morbihan Asliye Ceza Mahkemesi'nde bir daha yargılanmasına karar verilen N'Zoamoma'nın yeni dava süresine kadar tutukluluk süresinin uzatılması talebi için hukuki süreç başlatıldı.Ancak talebin zamanında yapılmaması üzerine N'Zoamoma serbest kaldı.Rennes Başsavcılığı olayı doğrularken maktul Garcia'nın ailesi, bu ihmalin kabul edilebilir bir durum olmadığını, şahsın intikam peşine düşebileceğini belirtti.Aile, N'Zoamoma'nın temyize kadar yeniden tutuklanmasını talep etti.Ailenin avukatları da maktul Garcia'nın hayattaki iki kız kardeşi için koruma talep ederek şahsın tutuklanması için başvuru yapıldığını açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20230605/new-yorklu-kadin-yapay-zekayla-olusturdugu-turk-adamla-evlendi-hamile-oldugunu-iddia-ediyor-1072020813.html

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