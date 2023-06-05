https://sputniknews.com.tr/20230605/finlandiyada-hiz-sinirini-asan-is-insanina-121-bin-euro-trafik-cezasi-kesildi-1072057431.html
Finlandiya'da hız sınırını aşan iş insanına 121 bin euro trafik cezası kesildi
Finlandiya'da hız sınırını aşan iş insanına 121 bin euro trafik cezası kesildi
Finlandiyalı iş insanı Anders Wiklof'a, 50 kilometre hız sınırı bulunan yolda arabasıyla 82 kilometre hızla gittiği için yaklaşık 121 bin euro trafik cezası... 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T22:03+0300
2023-06-05T22:03+0300
2023-06-05T22:03+0300
dünya
finlandiya
hız sınırı
bakan
trafik cezası
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Finlandiya'da yayınlanan Nya Aaland gazetesinin haberine göre, benzer cezalar suçlunun gelirine göre hesaplandığı için Wiklof'a 121 bin euro ceza kesildi.Baltık Denizi'nde Finlandiya'ya bağlı özerk bir bölge olan Aaland Adaları'nda ikamet eden Wiklof'un "Bu konuda gerçekten pişmanım" dediği ifade edildi.Nya Aaland'ın haberine göre, Wiklof, 3 Haziran'da polis tarafından durdurulup ceza kesildiğinde saatte 50 kilometre hızla gidilmesi gereken bir yolda 82 kilometre hızla gidiyordu.Para cezasının yanı sıra Wiklof'un ehliyetine de 10 gün süreyle el konuldu.Wiklof, 2018'de 63 bin 680 euro para cezasına çarptırılmış ve 2013'te de 95 bin euro ödemek zorunda kalmıştı.Aaland doğumlu olan Wiklof, lojistik, helikopter hizmetleri, emlak, ticaret ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren bir holdingin yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230601/finlandiyada-adalet-bakani-ulkenin-en-uzun-sure-gorev-yapan-bakani-olarak-rekor-kiracak-1071897669.html
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finlandiya, hız sınırı, bakan, trafik cezası
finlandiya, hız sınırı, bakan, trafik cezası
Finlandiya'da hız sınırını aşan iş insanına 121 bin euro trafik cezası kesildi
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Finlandiyalı iş insanı Anders Wiklof'a, 50 kilometre hız sınırı bulunan yolda arabasıyla 82 kilometre hızla gittiği için yaklaşık 121 bin euro trafik cezası yazıldı.
Finlandiya'da yayınlanan Nya Aaland gazetesinin haberine göre, benzer cezalar suçlunun gelirine göre hesaplandığı için Wiklof'a 121 bin euro ceza kesildi.
Baltık Denizi'nde Finlandiya'ya bağlı özerk bir bölge olan Aaland Adaları'nda ikamet eden Wiklof'un "Bu konuda gerçekten pişmanım" dediği ifade edildi.
Nya Aaland'ın haberine göre, Wiklof, 3 Haziran'da polis tarafından durdurulup ceza kesildiğinde saatte 50 kilometre hızla gidilmesi gereken bir yolda 82 kilometre hızla gidiyordu.
Para cezasının yanı sıra Wiklof'un ehliyetine de 10 gün süreyle el konuldu.
Wiklof, 2018'de 63 bin 680 euro para cezasına çarptırılmış ve 2013'te de 95 bin euro ödemek zorunda kalmıştı.
Aaland doğumlu olan Wiklof, lojistik, helikopter hizmetleri, emlak, ticaret ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren bir holdingin yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyor.