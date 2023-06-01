https://sputniknews.com.tr/20230601/finlandiyada-adalet-bakani-ulkenin-en-uzun-sure-gorev-yapan-bakani-olarak-rekor-kiracak-1071897669.html

Finlandiya'da Adalet Bakanı ülkenin en uzun süre görev yapan bakanı olarak rekor kıracak

Finlandiya'da Adalet Bakanı ülkenin en uzun süre görev yapan bakanı olarak rekor kıracak

Finlandiya Adalet Bakanı Anna-Maja Henriksson, 4 Haziran itibarıyla 2 bin 898 günle ülkenin en uzun süre görev yapan adalet bakanı olacak. 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T18:33+0300

2023-06-01T18:33+0300

2023-06-01T18:45+0300

finlandiya

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adalet bakanı

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avrupa

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Finlandiya Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Adalet Bakanı Henriksson'un 4 Haziran itibarıyla toplam 2 bin 898 gün adalet bakanı olarak görev yaparak 1979-1987 yılları arasında bu görevi üstlenen Christoffer Taxell'i geride bırakacağı kaydedildi.Henriksson şu anda Finlandiya İsveç Halk Partisinin başkanlığını yürütüyor ve seçimleri 1. sırada tamamlayan ülkenin başbakan adayı Petteri Orpo liderliğinde yeni bir hükümet kurmak için diğer üç partinin üyeleriyle çalışıyor.Bakan Henriksson ilk olarak Haziran 2011'de Başbakan Jyrki Katainen hükümetinde adalet bakanı olarak atanmış, 2014'te Alexander Stubb başbakan olduktan sonra da görevine devam etmişti.Henriksson 2019'da Başbakan Antti Rinne'nin hükümetinde tekrar adalet bakanı olarak atandı ve görevden ayrılması beklenen mevcut Başbakan Sanna Marin'in kabinesinde görev yapmaya devam etti.

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