Finlandiya'da Adalet Bakanı ülkenin en uzun süre görev yapan bakanı olarak rekor kıracak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Prof. Dr. Aslanoğlu: Ekonomi yönetimine ilişkin değişim sinyalleri geliyor
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Yeni kabine nasıl şekillenecek?
09:09
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Yeni Kabine ne zaman belli olacak?
12:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
2022-2023 sezonunun şampiyonu Galatasaray
14:06
53 dk
ANLAT BANA
Sağlığa Evet Derneği: Sadece sigara dumanından yılda 1.5 milyon insan ölüyor
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
‘Kimse kaybetmeyecek’ sözünden 3 gün sonra
17:04
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Erdoğan - Bahçeli görüşmesi
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Şükrü Sina Gürel: Zafer Partisi'nin çabaları olmasaydı Sinan Oğan yüz bin imza toplayamazdı
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP kongresinin etkileri ne olur?
09:02
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
11 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
YSK, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur kesin sonuçlarını açıkladı
12:46
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Futbolda sezonun bitimine doğru transfer çalışmaları hareketlendi
14:06
47 dk
ANKARA FARKI
En genç milletvekili Meclis'te nasıl çalışmalar yapacak?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türk dış politikasında 'yeni' dönem
16:03
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Laiklik kaygısı
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
İstanbul
18:34
87 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230601/finlandiyada-adalet-bakani-ulkenin-en-uzun-sure-gorev-yapan-bakani-olarak-rekor-kiracak-1071897669.html
Finlandiya'da Adalet Bakanı ülkenin en uzun süre görev yapan bakanı olarak rekor kıracak
Finlandiya'da Adalet Bakanı ülkenin en uzun süre görev yapan bakanı olarak rekor kıracak
Finlandiya Adalet Bakanı Anna-Maja Henriksson, 4 Haziran itibarıyla 2 bin 898 günle ülkenin en uzun süre görev yapan adalet bakanı olacak. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T18:33+0300
2023-06-01T18:45+0300
finlandiya
dünya
adalet bakanlığı
adalet bakanı
rekor
avrupa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/0c/1056301724_0:0:1020:574_1920x0_80_0_0_45f2ceede7fdb997b4c1029d9f4c586f.jpg
Finlandiya Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Adalet Bakanı Henriksson'un 4 Haziran itibarıyla toplam 2 bin 898 gün adalet bakanı olarak görev yaparak 1979-1987 yılları arasında bu görevi üstlenen Christoffer Taxell'i geride bırakacağı kaydedildi.Henriksson şu anda Finlandiya İsveç Halk Partisinin başkanlığını yürütüyor ve seçimleri 1. sırada tamamlayan ülkenin başbakan adayı Petteri Orpo liderliğinde yeni bir hükümet kurmak için diğer üç partinin üyeleriyle çalışıyor.Bakan Henriksson ilk olarak Haziran 2011'de Başbakan Jyrki Katainen hükümetinde adalet bakanı olarak atanmış, 2014'te Alexander Stubb başbakan olduktan sonra da görevine devam etmişti.Henriksson 2019'da Başbakan Antti Rinne'nin hükümetinde tekrar adalet bakanı olarak atandı ve görevden ayrılması beklenen mevcut Başbakan Sanna Marin'in kabinesinde görev yapmaya devam etti.
finlandiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/0c/1056301724_147:0:1020:655_1920x0_80_0_0_13ff2ce2d23e072eb1b9d461c2dd8518.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
finlandiya, adalet bakanlığı, adalet bakanı, rekor, avrupa
finlandiya, adalet bakanlığı, adalet bakanı, rekor, avrupa

Finlandiya'da Adalet Bakanı ülkenin en uzun süre görev yapan bakanı olarak rekor kıracak

18:33 01.06.2023 (güncellendi: 18:45 01.06.2023)
© AP PhotoFinlandiya bayrağı
Finlandiya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
© AP Photo
Abone olTelegram
Finlandiya Adalet Bakanı Anna-Maja Henriksson, 4 Haziran itibarıyla 2 bin 898 günle ülkenin en uzun süre görev yapan adalet bakanı olacak.
Finlandiya Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Adalet Bakanı Henriksson'un 4 Haziran itibarıyla toplam 2 bin 898 gün adalet bakanı olarak görev yaparak 1979-1987 yılları arasında bu görevi üstlenen Christoffer Taxell'i geride bırakacağı kaydedildi.
Henriksson şu anda Finlandiya İsveç Halk Partisinin başkanlığını yürütüyor ve seçimleri 1. sırada tamamlayan ülkenin başbakan adayı Petteri Orpo liderliğinde yeni bir hükümet kurmak için diğer üç partinin üyeleriyle çalışıyor.
Bakan Henriksson ilk olarak Haziran 2011'de Başbakan Jyrki Katainen hükümetinde adalet bakanı olarak atanmış, 2014'te Alexander Stubb başbakan olduktan sonra da görevine devam etmişti.
Henriksson 2019'da Başbakan Antti Rinne'nin hükümetinde tekrar adalet bakanı olarak atandı ve görevden ayrılması beklenen mevcut Başbakan Sanna Marin'in kabinesinde görev yapmaya devam etti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала