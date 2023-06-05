https://sputniknews.com.tr/20230605/enag-2-farkli-veride-enflasyon-rakamlarini-acikladi-1072016021.html

ENAG 2 farklı veride enflasyon rakamlarını açıkladı

ENAG 2 farklı veride enflasyon rakamlarını açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonun yüzde 109,01 olduğunu açıkladı. 05.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-05T09:14+0300

2023-06-05T09:14+0300

2023-06-05T09:49+0300

ekonomi

enflasyon

enagrup

veri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/05/1072016413_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c1667140b7a3b0155dca38cad82cf444.jpg

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), mayıs ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu duyurdu. ENAG'ın, doğalgaz fiyatının değişmediği varsayımıyla açıkladığı verilerine göre, mayıs ayında enflasyon yüzde 7.35 artarken, yıllık artış yüzde 109.01 oldu. Doğalgaz fiyatının ücretsiz olduğu varsayımına göre ise mayısta enflasyon yüzde 5.68 artarken, yıllık artış yüzde 105.45 oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230605/gozler-enflasyon-verisinde-milyonlarin-bekledigi-asgari-ucret-zamminda-geri-sayim-1072014514.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

enflasyon verisi açıklandı mı, mayıs ayı enflasyonu açıklandı mı, enflasyon kaç oldu, enag enflasyon verisi