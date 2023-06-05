https://sputniknews.com.tr/20230605/enag-2-farkli-veride-enflasyon-rakamlarini-acikladi-1072016021.html
ENAG 2 farklı veride enflasyon rakamlarını açıkladı
ENAG 2 farklı veride enflasyon rakamlarını açıkladı
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonun yüzde 109,01 olduğunu açıkladı. 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T09:14+0300
2023-06-05T09:14+0300
2023-06-05T09:49+0300
ekonomi
enflasyon
enagrup
veri
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Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), mayıs ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu duyurdu. ENAG'ın, doğalgaz fiyatının değişmediği varsayımıyla açıkladığı verilerine göre, mayıs ayında enflasyon yüzde 7.35 artarken, yıllık artış yüzde 109.01 oldu. Doğalgaz fiyatının ücretsiz olduğu varsayımına göre ise mayısta enflasyon yüzde 5.68 artarken, yıllık artış yüzde 105.45 oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230605/gozler-enflasyon-verisinde-milyonlarin-bekledigi-asgari-ucret-zamminda-geri-sayim-1072014514.html
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enflasyon verisi açıklandı mı, mayıs ayı enflasyonu açıklandı mı, enflasyon kaç oldu, enag enflasyon verisi
enflasyon verisi açıklandı mı, mayıs ayı enflasyonu açıklandı mı, enflasyon kaç oldu, enag enflasyon verisi
ENAG 2 farklı veride enflasyon rakamlarını açıkladı
09:14 05.06.2023 (güncellendi: 09:49 05.06.2023) Abone ol
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonun yüzde 109,01 olduğunu açıkladı.
Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), mayıs ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu duyurdu.
ENAG'ın, doğalgaz fiyatının değişmediği varsayımıyla açıkladığı verilerine göre, mayıs ayında enflasyon yüzde 7.35 artarken, yıllık artış yüzde 109.01 oldu.
Doğalgaz fiyatının ücretsiz olduğu varsayımına göre ise mayısta enflasyon yüzde 5.68 artarken, yıllık artış yüzde 105.45 oldu.