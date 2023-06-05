https://sputniknews.com.tr/20230605/dolar-ve-euro-haftaya-nasil-basladi-1072016180.html
Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 21,1340 liradan, euro 22,6020 liradan haftaya başladı. 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T09:21+0300
2023-06-05T09:21+0300
2023-06-05T09:21+0300
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Serbest piyasada 21,1320 liradan alınan dolar, 21,1340 liradan satılıyor. 22,6000 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 22,6020 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 20,8850 lira, euronun satış fiyatı da 22,4460 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?İç piyasada gram altın 1320 liranın hemen üzerinde. Çeyrek altın 2 bin 138 liradan satılıyor.Cumhuriyet altını ise 8 bin 528 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.114 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 77.21 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77.21 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 26.814 dolar seviyesinde.
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Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
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İstanbul serbest piyasada dolar 21,1340 liradan, euro 22,6020 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 21,1320 liradan alınan dolar, 21,1340 liradan satılıyor. 22,6000 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 22,6020 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 20,8850 lira, euronun satış fiyatı da 22,4460 lira olmuştu.
Gram altın ne kadar?
İç piyasada gram altın 1320 liranın hemen üzerinde. Çeyrek altın 2 bin 138 liradan satılıyor.
Cumhuriyet altını ise 8 bin 528 liradan el değiştiriyor.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.114 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 77.21 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77.21 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin'de son durum ne?
Bitcoin bugün 26.814 dolar seviyesinde.