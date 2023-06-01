https://sputniknews.com.tr/20230601/dolarda-son-durum-haziran-ayina-rekorla-basladi-1071866779.html

Dolarda son durum: Haziran ayına rekorla başladı

Dolarda son durum: Haziran ayına rekorla başladı

Dolar/TL, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu gece saatlerinde 20,82 TL seviyesine kadar çıktı. 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T09:05+0300

2023-06-01T09:05+0300

2023-06-01T09:05+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

kur

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28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin ardından tarihi zirvesini gören dolar/TL kuru, haziran ayının ilk gününe de rekorla başladı. Dolar/TL, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu gece saatlerinde 20,82 TL seviyesine kadar çıktı. An itibarıyla dolar kuru, önceki kapanışına yatay bir seyir izleyerek 20,75 TL seviyesinden işlem görüyor. Dolar, Kapalıçarşı'da 21 liranın üzerinde satılmaya devam ediyor. Bankaların dolar satış kuru ise 22-23 lira aralığında. Euro kuru 22,53 TL seviyesinden işlem görüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230531/abdli-ekonomist-macdonald-temerrude-gidilirse-dolari-agir-sonuclar-bekliyor-1071855993.html

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dolar, dolar/tl, kur