https://sputniknews.com.tr/20230601/dolarda-son-durum-haziran-ayina-rekorla-basladi-1071866779.html
Dolarda son durum: Haziran ayına rekorla başladı
Dolarda son durum: Haziran ayına rekorla başladı
Dolar/TL, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu gece saatlerinde 20,82 TL seviyesine kadar çıktı. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T09:05+0300
2023-06-01T09:05+0300
2023-06-01T09:05+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
kur
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/01/1071866423_2:0:843:473_1920x0_80_0_0_68a4280e84236e27b854483bbcb75e9d.jpg
28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin ardından tarihi zirvesini gören dolar/TL kuru, haziran ayının ilk gününe de rekorla başladı. Dolar/TL, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu gece saatlerinde 20,82 TL seviyesine kadar çıktı. An itibarıyla dolar kuru, önceki kapanışına yatay bir seyir izleyerek 20,75 TL seviyesinden işlem görüyor. Dolar, Kapalıçarşı'da 21 liranın üzerinde satılmaya devam ediyor. Bankaların dolar satış kuru ise 22-23 lira aralığında. Euro kuru 22,53 TL seviyesinden işlem görüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230531/abdli-ekonomist-macdonald-temerrude-gidilirse-dolari-agir-sonuclar-bekliyor-1071855993.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/01/1071866423_107:0:738:473_1920x0_80_0_0_4dcb98238cecedbc44f7bbcae005b0c8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dolar, dolar/tl, kur
Dolarda son durum: Haziran ayına rekorla başladı
Abone ol
Dolar/TL, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu gece saatlerinde 20,82 TL seviyesine kadar çıktı.
28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin ardından tarihi zirvesini gören dolar/TL kuru, haziran ayının ilk gününe de rekorla başladı.
Dolar/TL, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu gece saatlerinde 20,82 TL seviyesine kadar çıktı. An itibarıyla dolar kuru, önceki kapanışına yatay bir seyir izleyerek 20,75 TL seviyesinden işlem görüyor.
Dolar, Kapalıçarşı'da 21 liranın üzerinde satılmaya devam ediyor. Bankaların dolar satış kuru ise 22-23 lira aralığında.
Euro kuru 22,53 TL seviyesinden işlem görüyor.