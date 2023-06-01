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Dolarda son durum: Haziran ayına rekorla başladı
Dolarda son durum: Haziran ayına rekorla başladı
Dolar/TL, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu gece saatlerinde 20,82 TL seviyesine kadar çıktı. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T09:05+0300
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ekonomi
dolar
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28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin ardından tarihi zirvesini gören dolar/TL kuru, haziran ayının ilk gününe de rekorla başladı. Dolar/TL, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu gece saatlerinde 20,82 TL seviyesine kadar çıktı. An itibarıyla dolar kuru, önceki kapanışına yatay bir seyir izleyerek 20,75 TL seviyesinden işlem görüyor. Dolar, Kapalıçarşı'da 21 liranın üzerinde satılmaya devam ediyor. Bankaların dolar satış kuru ise 22-23 lira aralığında. Euro kuru 22,53 TL seviyesinden işlem görüyor.
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dolar, dolar/tl, kur
dolar, dolar/tl, kur

Dolarda son durum: Haziran ayına rekorla başladı

09:05 01.06.2023
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Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
© AA
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Dolar/TL, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu gece saatlerinde 20,82 TL seviyesine kadar çıktı.
28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin ardından tarihi zirvesini gören dolar/TL kuru, haziran ayının ilk gününe de rekorla başladı.
Dolar/TL, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu gece saatlerinde 20,82 TL seviyesine kadar çıktı. An itibarıyla dolar kuru, önceki kapanışına yatay bir seyir izleyerek 20,75 TL seviyesinden işlem görüyor.
Dolar, Kapalıçarşı'da 21 liranın üzerinde satılmaya devam ediyor. Bankaların dolar satış kuru ise 22-23 lira aralığında.
Euro kuru 22,53 TL seviyesinden işlem görüyor.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
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ABD’li ekonomist MacDonald: Temerrüde gidilirse doları ağır sonuçlar bekliyor
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