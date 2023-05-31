https://sputniknews.com.tr/20230531/abdli-ekonomist-macdonald-temerrude-gidilirse-dolari-agir-sonuclar-bekliyor-1071855993.html
ABD’li ekonomist MacDonald: Temerrüde gidilirse doları ağır sonuçlar bekliyor
ABD’li ekonomist MacDonald: Temerrüde gidilirse doları ağır sonuçlar bekliyor
ABD’li ekonomist Scott B. MacDonald, ABD’nin olası temerrüdünün, dolar ve ülke ekonomisi için büyük sonuçlar doğurabileceğini söyledi. 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T22:15+0300
2023-05-31T22:15+0300
2023-05-31T22:15+0300
ekonomi
abd
temerrüt
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MacDonald, National Interest için kaleme aldığı yazısında, mevcut durumun Amerikan halkı ve ABD’nin dünyadaki konumu üzerinde ağır yük oluşturacağını belirterek olası temerrüdün 'doların dünyanın önde gelen para birimi tahtından devrilmesine ivme kazandıracağını' kaydetti.Rusya, Çin, Güney Afrika ve diğer ülkelerin artık diğer para birimler üzerinden ticari işlemler yapmaya başladığına dikkat çeken MacDonald, bunun büyük ölçüde Washington’un Moskova’ya karşı açtığı ekonomik baskıyla ilgili olduğunun altını çizdi.ABD’li ekonomist, “Siyasi irade eksikliğinden kaynaklanan temerrüt, muhtemelen doların devrilmesine katkıda bulunacak. Washington, hazine bonosu ve diğer menkul kıymetler biçiminde sonsuza dek para basma yeteneğini kaybedecek” değerlendirmesini yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230528/abdde-borc-limiti-konusunda-prensipte-anlasmaya-varildi-1071671216.html
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abd, temerrüt
ABD’li ekonomist MacDonald: Temerrüde gidilirse doları ağır sonuçlar bekliyor
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ABD’li ekonomist Scott B. MacDonald, ABD’nin olası temerrüdünün, dolar ve ülke ekonomisi için büyük sonuçlar doğurabileceğini söyledi.
MacDonald, National Interest için kaleme aldığı yazısında, mevcut durumun Amerikan halkı ve ABD’nin dünyadaki konumu üzerinde ağır yük oluşturacağını belirterek olası temerrüdün 'doların dünyanın önde gelen para birimi tahtından devrilmesine ivme kazandıracağını' kaydetti.
Rusya, Çin, Güney Afrika ve diğer ülkelerin artık diğer para birimler üzerinden ticari işlemler yapmaya başladığına dikkat çeken MacDonald, bunun büyük ölçüde Washington’un Moskova’ya karşı açtığı ekonomik baskıyla ilgili olduğunun altını çizdi.
ABD’li ekonomist, “Siyasi irade eksikliğinden kaynaklanan temerrüt, muhtemelen doların devrilmesine katkıda bulunacak. Washington, hazine bonosu ve diğer menkul kıymetler biçiminde sonsuza dek para basma yeteneğini kaybedecek” değerlendirmesini yaptı.