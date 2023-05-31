https://sputniknews.com.tr/20230531/abdli-ekonomist-macdonald-temerrude-gidilirse-dolari-agir-sonuclar-bekliyor-1071855993.html

ABD’li ekonomist MacDonald: Temerrüde gidilirse doları ağır sonuçlar bekliyor

ABD’li ekonomist MacDonald: Temerrüde gidilirse doları ağır sonuçlar bekliyor

ABD’li ekonomist Scott B. MacDonald, ABD’nin olası temerrüdünün, dolar ve ülke ekonomisi için büyük sonuçlar doğurabileceğini söyledi. 31.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-31T22:15+0300

2023-05-31T22:15+0300

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ekonomi

abd

temerrüt

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MacDonald, National Interest için kaleme aldığı yazısında, mevcut durumun Amerikan halkı ve ABD’nin dünyadaki konumu üzerinde ağır yük oluşturacağını belirterek olası temerrüdün 'doların dünyanın önde gelen para birimi tahtından devrilmesine ivme kazandıracağını' kaydetti.Rusya, Çin, Güney Afrika ve diğer ülkelerin artık diğer para birimler üzerinden ticari işlemler yapmaya başladığına dikkat çeken MacDonald, bunun büyük ölçüde Washington’un Moskova’ya karşı açtığı ekonomik baskıyla ilgili olduğunun altını çizdi.ABD’li ekonomist, “Siyasi irade eksikliğinden kaynaklanan temerrüt, muhtemelen doların devrilmesine katkıda bulunacak. Washington, hazine bonosu ve diğer menkul kıymetler biçiminde sonsuza dek para basma yeteneğini kaybedecek” değerlendirmesini yaptı.

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