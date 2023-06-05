https://sputniknews.com.tr/20230605/dogum-gunu-kutlamasi-yapan-yabanci-uyruklu-grup-100-lira-yakti-sinir-disi-edilecekler-1072022568.html
Doğum günü kutlaması yapan yabancı uyruklu grup 100 lira yaktı: Sınır dışı edilecekler
Doğum günü kutlaması yapan yabancı uyruklu grup 100 lira yaktı: Sınır dışı edilecekler
Kağıthane’de bir kafeteryada doğum günü kutlayan 20 kişilik grup içerisindeki bir şahıs, 100 Türk lirası yaktı. Yaşananlar kameralara yansırken, ihbar üzerine... 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T12:17+0300
2023-06-05T12:17+0300
2023-06-05T12:49+0300
para
doğum günü
türkiye
gözaltı
sınır dışı
video
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İstanbul Kağıthane’de, önceki gün 22.00 sıralarında Kağıthane Sultanselim Mahallesi’nde meydana gelen olayda semtteki bir kafeteryaya gelen 20 kişilik grup, doğum günü kutlamaya başladı. O esnada yabancı uyruklu şahıslardan biri 100 Türk lirası çıkartarak yakmaya başladı. Yaşanan o anlar ise kameralara yansıdı.Polisin yakaladığı şahıslara adli işlem yapıldıOlayın ardından ihbar üzerine kafeteryaya polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen polis, yabancı uyruklu Nevaf H., Hüseyin S. ve Muhammet M.’yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahıslara ifadelerinin alınması sonrasında 'devletin egemenlik alametlerini aşağılama' ve 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun' maddelerinden adli işlem yapıldı. İşlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılan şahısların sınır dışı edilmesi için işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20221024/turk-lirasini-klozete-atan-sosyal-medya-fenomeni-mika-can-raun-gozaltina-alindi-1062647743.html
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Doğum günü kutlaması yapan yabancı uyruklu grup 100 lira yaktı: Sınır dışı edilecekler
Doğum günü kutlaması yapan yabancı uyruklu grup 100 lira yaktı: Sınır dışı edilecekler
2023-06-05T12:17+0300
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para, doğum günü, gözaltı, sınır dışı, video
para, doğum günü, gözaltı, sınır dışı, video
Doğum günü kutlaması yapan yabancı uyruklu grup 100 lira yaktı: Sınır dışı edilecekler
12:17 05.06.2023 (güncellendi: 12:49 05.06.2023) Abone ol
Kağıthane’de bir kafeteryada doğum günü kutlayan 20 kişilik grup içerisindeki bir şahıs, 100 Türk lirası yaktı. Yaşananlar kameralara yansırken, ihbar üzerine kafeye baskın yapan polis, 3 şahsı gözaltına aldı.
İstanbul Kağıthane’de, önceki gün 22.00 sıralarında Kağıthane Sultanselim Mahallesi’nde meydana gelen olayda semtteki bir kafeteryaya gelen 20 kişilik grup, doğum günü kutlamaya başladı. O esnada yabancı uyruklu şahıslardan biri 100 Türk lirası çıkartarak yakmaya başladı. Yaşanan o anlar ise kameralara yansıdı.
Polisin yakaladığı şahıslara adli işlem yapıldı
Olayın ardından ihbar üzerine kafeteryaya polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen polis, yabancı uyruklu Nevaf H., Hüseyin S. ve Muhammet M.’yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahıslara ifadelerinin alınması sonrasında 'devletin egemenlik alametlerini aşağılama' ve 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun' maddelerinden adli işlem yapıldı. İşlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılan şahısların sınır dışı edilmesi için işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.