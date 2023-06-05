https://sputniknews.com.tr/20230605/dogum-gunu-kutlamasi-yapan-yabanci-uyruklu-grup-100-lira-yakti-sinir-disi-edilecekler-1072022568.html

Doğum günü kutlaması yapan yabancı uyruklu grup 100 lira yaktı: Sınır dışı edilecekler

Doğum günü kutlaması yapan yabancı uyruklu grup 100 lira yaktı: Sınır dışı edilecekler

Kağıthane’de bir kafeteryada doğum günü kutlayan 20 kişilik grup içerisindeki bir şahıs, 100 Türk lirası yaktı. Yaşananlar kameralara yansırken, ihbar üzerine... 05.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-05T12:17+0300

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para

doğum günü

türkiye

gözaltı

sınır dışı

video

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İstanbul Kağıthane’de, önceki gün 22.00 sıralarında Kağıthane Sultanselim Mahallesi’nde meydana gelen olayda semtteki bir kafeteryaya gelen 20 kişilik grup, doğum günü kutlamaya başladı. O esnada yabancı uyruklu şahıslardan biri 100 Türk lirası çıkartarak yakmaya başladı. Yaşanan o anlar ise kameralara yansıdı.Polisin yakaladığı şahıslara adli işlem yapıldıOlayın ardından ihbar üzerine kafeteryaya polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen polis, yabancı uyruklu Nevaf H., Hüseyin S. ve Muhammet M.’yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahıslara ifadelerinin alınması sonrasında 'devletin egemenlik alametlerini aşağılama' ve 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun' maddelerinden adli işlem yapıldı. İşlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılan şahısların sınır dışı edilmesi için işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20221024/turk-lirasini-klozete-atan-sosyal-medya-fenomeni-mika-can-raun-gozaltina-alindi-1062647743.html

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Doğum günü kutlaması yapan yabancı uyruklu grup 100 lira yaktı: Sınır dışı edilecekler Doğum günü kutlaması yapan yabancı uyruklu grup 100 lira yaktı: Sınır dışı edilecekler 2023-06-05T12:17+0300 true PT0M48S

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para, doğum günü, gözaltı, sınır dışı, video