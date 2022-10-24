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https://sputniknews.com.tr/20221024/turk-lirasini-klozete-atan-sosyal-medya-fenomeni-mika-can-raun-gozaltina-alindi-1062647743.html
Türk lirasını klozete atan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun gözaltına alındı
Türk lirasını klozete atan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun gözaltına alındı
"Mika Can Raun" ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Mikail Can Kurnaz, Türk Lirası'nı klozete attığı görüntüler gerekçe gösterilerek 'Devletin egemenlik... 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T14:15+0300
2022-10-24T14:15+0300
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fenomen
sosyal medya fenomeni
lira
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türk lirası
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'Mika Can Raun' olarak tanınan sosyal medya fenomeni Mikail Can Kurnaz, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.Kurnaz'ın gözaltına alınma gerekçesinin kısa süre önce yayınladığı ve 100 Türk lirasını klozete attığı görüntüler olduğu ve 'Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak' suçlamasıyla gözaltına alındığı kaydedildi.Kurnaz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
https://sputniknews.com.tr/20221014/uyusturucu-kullanirken-sosyal-medyada-canli-yayin-yapan-kadin-gozaltina-alindi-1062304302.html
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gözaltı, sosyal medya, fenomen, sosyal medya fenomeni, lira, para, türk lirası
gözaltı, sosyal medya, fenomen, sosyal medya fenomeni, lira, para, türk lirası

Türk lirasını klozete atan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun gözaltına alındı

14:15 24.10.2022
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - ONUR DURSUN - SADIK KAHRAMANTürk lirasını klozete atan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun gözaltına alındı
Türk lirasını klozete atan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2022
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - ONUR DURSUN - SADIK KAHRAMAN
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"Mika Can Raun" ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Mikail Can Kurnaz, Türk Lirası'nı klozete attığı görüntüler gerekçe gösterilerek 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılamak' suçundan gözaltına alındı.
'Mika Can Raun' olarak tanınan sosyal medya fenomeni Mikail Can Kurnaz, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Kurnaz'ın gözaltına alınma gerekçesinin kısa süre önce yayınladığı ve 100 Türk lirasını klozete attığı görüntüler olduğu ve 'Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak' suçlamasıyla gözaltına alındığı kaydedildi.
Kurnaz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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