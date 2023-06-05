https://sputniknews.com.tr/20230605/chpde-istifa-il-baskani-gorevinden-ayrildi-1072034087.html
CHP'de istifa: İl Başkanı görevinden ayrıldı
CHP'de istifa: İl Başkanı görevinden ayrıldı
CHP Burdur İl Başkanı Mehmet Cevni, sağlık sorunlarından dolayı görevinden istifa ettiğini duyurdu. 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T13:59+0300
2023-06-05T13:59+0300
2023-06-05T13:59+0300
türkiye
chp
burdur
istifa
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CHP'nin eski Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut’un 28. Dönem Milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinin ardından 5 Ocak 2023 tarihinde İl Başkanı olarak Mehmet Cevni atanmıştı. 5 ay boyunca İl Başkanı olarak görev yapan Cevni, sağlık sebeplerini gerekçe göstererek istifa etti.
https://sputniknews.com.tr/20230602/chpde-secim-istifasi-il-baskani-gorevini-birakti-1071915804.html
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CHP'de istifa: İl Başkanı görevinden ayrıldı
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CHP Burdur İl Başkanı Mehmet Cevni, sağlık sorunlarından dolayı görevinden istifa ettiğini duyurdu.
CHP'nin eski Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut’un 28. Dönem Milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinin ardından 5 Ocak 2023 tarihinde İl Başkanı olarak Mehmet Cevni atanmıştı.
5 ay boyunca İl Başkanı olarak görev yapan Cevni, sağlık sebeplerini gerekçe göstererek istifa etti.