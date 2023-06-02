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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230602/chpde-secim-istifasi-il-baskani-gorevini-birakti-1071915804.html
CHP'de seçim istifası: İl başkanı görevini bıraktı
CHP'de seçim istifası: İl başkanı görevini bıraktı
CHP Kayseri İl Başkanı Adil Demir, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde alınan başarısız sonuçların ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı. 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T09:26+0300
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CHP’de dün MYK üyelerinin istifasının ardından bir istifa haberi de Kayseri’den geldi. CHP Kayseri İl Başkanı Adil Demir, 28 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde alınan başarısız sonuçların ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı. Sözcü'nün haberine göre Adil Demir, “Hem işlerim yoğun hem de sağlık problemlerim var ama istifanın tek nedeni bu değil. Kayseri’de milletvekili sayımızı artırdık ve oy oranımızı yükselttik ama bu yeterli değil. İktidar olamadık ve Genel Başkanımızı Cumhurbaşkanı seçtiremedik. Bu sebeple görevimden istifa ettim” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230601/chpde-kritik-toplanti-sona-erdi-myk-uyelerinin-tamami-istifa-etti-1071898618.html
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chp, myk, istifa
chp, myk, istifa

CHP'de seçim istifası: İl başkanı görevini bıraktı

09:26 02.06.2023
© AACHP
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
© AA
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CHP Kayseri İl Başkanı Adil Demir, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde alınan başarısız sonuçların ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.
CHP’de dün MYK üyelerinin istifasının ardından bir istifa haberi de Kayseri’den geldi.
CHP Kayseri İl Başkanı Adil Demir, 28 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde alınan başarısız sonuçların ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Sözcü'nün haberine göre Adil Demir, “Hem işlerim yoğun hem de sağlık problemlerim var ama istifanın tek nedeni bu değil. Kayseri’de milletvekili sayımızı artırdık ve oy oranımızı yükselttik ama bu yeterli değil. İktidar olamadık ve Genel Başkanımızı Cumhurbaşkanı seçtiremedik. Bu sebeple görevimden istifa ettim” dedi.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
POLİTİKA
CHP’de kritik toplantı sona erdi: MYK üyelerinin tamamı istifa etti
Dün, 18:52
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