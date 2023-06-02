https://sputniknews.com.tr/20230602/chpde-secim-istifasi-il-baskani-gorevini-birakti-1071915804.html
CHP'de seçim istifası: İl başkanı görevini bıraktı
CHP'de seçim istifası: İl başkanı görevini bıraktı
CHP Kayseri İl Başkanı Adil Demir, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde alınan başarısız sonuçların ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı. 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T09:26+0300
2023-06-02T09:26+0300
2023-06-02T09:26+0300
2023 türkiye seçimleri
chp
myk
istifa
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CHP’de dün MYK üyelerinin istifasının ardından bir istifa haberi de Kayseri’den geldi. CHP Kayseri İl Başkanı Adil Demir, 28 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde alınan başarısız sonuçların ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı. Sözcü'nün haberine göre Adil Demir, “Hem işlerim yoğun hem de sağlık problemlerim var ama istifanın tek nedeni bu değil. Kayseri’de milletvekili sayımızı artırdık ve oy oranımızı yükselttik ama bu yeterli değil. İktidar olamadık ve Genel Başkanımızı Cumhurbaşkanı seçtiremedik. Bu sebeple görevimden istifa ettim” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230601/chpde-kritik-toplanti-sona-erdi-myk-uyelerinin-tamami-istifa-etti-1071898618.html
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chp, myk, istifa
CHP'de seçim istifası: İl başkanı görevini bıraktı
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CHP Kayseri İl Başkanı Adil Demir, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde alınan başarısız sonuçların ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.
CHP’de dün MYK üyelerinin istifasının ardından bir istifa haberi de Kayseri’den geldi.
CHP Kayseri İl Başkanı Adil Demir, 28 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde alınan başarısız sonuçların ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Sözcü'nün haberine göre Adil Demir, “Hem işlerim yoğun hem de sağlık problemlerim var ama istifanın tek nedeni bu değil. Kayseri’de milletvekili sayımızı artırdık ve oy oranımızı yükselttik ama bu yeterli değil. İktidar olamadık ve Genel Başkanımızı Cumhurbaşkanı seçtiremedik. Bu sebeple görevimden istifa ettim” dedi.