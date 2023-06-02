https://sputniknews.com.tr/20230602/chpde-secim-istifasi-il-baskani-gorevini-birakti-1071915804.html

CHP'de seçim istifası: İl başkanı görevini bıraktı

CHP'de seçim istifası: İl başkanı görevini bıraktı

CHP Kayseri İl Başkanı Adil Demir, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde alınan başarısız sonuçların ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı. 02.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-02T09:26+0300

2023-06-02T09:26+0300

2023-06-02T09:26+0300

2023 türkiye seçimleri

chp

myk

istifa

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CHP’de dün MYK üyelerinin istifasının ardından bir istifa haberi de Kayseri’den geldi. CHP Kayseri İl Başkanı Adil Demir, 28 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde alınan başarısız sonuçların ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı. Sözcü'nün haberine göre Adil Demir, “Hem işlerim yoğun hem de sağlık problemlerim var ama istifanın tek nedeni bu değil. Kayseri’de milletvekili sayımızı artırdık ve oy oranımızı yükselttik ama bu yeterli değil. İktidar olamadık ve Genel Başkanımızı Cumhurbaşkanı seçtiremedik. Bu sebeple görevimden istifa ettim” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230601/chpde-kritik-toplanti-sona-erdi-myk-uyelerinin-tamami-istifa-etti-1071898618.html

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