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Borsada Mehmet Şimşek sonrası yükseliş
Borsada Mehmet Şimşek sonrası yükseliş
Borsa geçtiğimiz hafta başladığı yükseliş trendini haftanın ilk gününde de sürdürdü. Ekonomi yönetiminin başına Şimşek'in geçmesinin ardından ilk işlem gününde... 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T12:12+0300
2023-06-05T12:13+0300
ekonomi
borsa
borsa istanbul
mehmet şimşek
yükseliş
dolar
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Borsa İstanbul hafta sonu kabinenin açıklanmasının ardından haftaya yükselişle başladı.Haftanın ilk işlem gününde BIST 100 endeksi yüzde 2,3 primle 5.233 puan seviyesinden açıldı. Endekste seansın devam eden bölümünde 5 bin 250 puanın üzeri test edildi. Böylelikle endeks 17 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.Borsada bir zamandır Mehmet Şimşek'in ekonomide dümene geçeceği beklentisiyle görülen yukarı yönlü ivme kabinede Şimşek'in yer aldığının açıklanmasıyla haftanın ilk işlem gününde de etkisini sürdürdü.Şimşek, Pazar günü gerçekleşen devir teslim töreninde Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmadığını dile getirerek kurala dayalı bir Türkiye ekonomisinin özlenen refaha ulaşmada önemli olacağına dikkat çekmişti.Makro finansal istikrarı önceliklendireceklerini belirten Şimşek orta vadeli finansal çalışmalara başlayacaklarının altını çizmişti. Şimşek orta vadede enflasyonun tek haneye düşürülmesi, her alanda öngörülebilirliğin artırılması ve cari açığı azaltacak yapısal reformların hayati olduğunu vurgulamıştı.Toplumsal refahı yükseltme hedefine ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluğun temel ilkeler olacağını belirten Şimşek, "Bu öncelikler çerçevesinde çalışmalarımızı eşgüdüm içerisinde ilgili bakanlıklarla koordinasyon içerisinde yürüteceğiz" ifadelerii kullanmıştı.Borsa, Cuma günü kabinede Mehmet Şimşek’in ekonominin başına geçeceği ve bankalara yönelik regülasyonların gevşeyeceği beklentileriyle bankacılık endeksi öncülüğünde yüzde 3‘ü aşan primle 5 bin puanın üstüne çıkmıştı.Borsada geçen hafta yüzde 12 prim yapmıştı.Dolar/TL 'de yükseliş durmadıBorsa İstanbul tarafında kabine sonrası daha pozitif bir fiyatlama görülürken kur cephesinde ise yükseliş ivmesinin durmadığı görüldü.Geçen haftayı 20,92 seviyesinde kapayan dolar/TL kuru yeni haftaya 21,15 seviyesinden başladı. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yukarı yönlü bir hareket görülen kurda 21,18 seviyesi test edildi.Böylelikle bankalararası piyasada bu seviyeyle rekor tazelenmiş oldu.Risk priminde ise düşüş ivmesi sürdü. Türkiye'nin risk primi 535 baz puana çekildi. İkinci tur seçimleri öncesinde Türkiye'nin risk primi 700 baz puanı test etmişti.Gösterge tahvil faizi yüzde 13,47 seviyesinde.
https://sputniknews.com.tr/20230605/dolar-ve-euro-haftaya-nasil-basladi-1072016180.html
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borsa, borsa istanbul, mehmet şimşek, yükseliş, dolar
borsa, borsa istanbul, mehmet şimşek, yükseliş, dolar

Borsada Mehmet Şimşek sonrası yükseliş

12:12 05.06.2023 (güncellendi: 12:13 05.06.2023)
© İHABorsa İstanbul
Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2023
© İHA
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Borsa geçtiğimiz hafta başladığı yükseliş trendini haftanın ilk gününde de sürdürdü. Ekonomi yönetiminin başına Şimşek'in geçmesinin ardından ilk işlem gününde BIST 100 endeksi yüzde 2'yi aşan prim kaydetti.
Borsa İstanbul hafta sonu kabinenin açıklanmasının ardından haftaya yükselişle başladı.
Haftanın ilk işlem gününde BIST 100 endeksi yüzde 2,3 primle 5.233 puan seviyesinden açıldı. Endekste seansın devam eden bölümünde 5 bin 250 puanın üzeri test edildi. Böylelikle endeks 17 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
Borsada bir zamandır Mehmet Şimşek'in ekonomide dümene geçeceği beklentisiyle görülen yukarı yönlü ivme kabinede Şimşek'in yer aldığının açıklanmasıyla haftanın ilk işlem gününde de etkisini sürdürdü.
Şimşek, Pazar günü gerçekleşen devir teslim töreninde Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmadığını dile getirerek kurala dayalı bir Türkiye ekonomisinin özlenen refaha ulaşmada önemli olacağına dikkat çekmişti.
Makro finansal istikrarı önceliklendireceklerini belirten Şimşek orta vadeli finansal çalışmalara başlayacaklarının altını çizmişti. Şimşek orta vadede enflasyonun tek haneye düşürülmesi, her alanda öngörülebilirliğin artırılması ve cari açığı azaltacak yapısal reformların hayati olduğunu vurgulamıştı.
Toplumsal refahı yükseltme hedefine ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluğun temel ilkeler olacağını belirten Şimşek, "Bu öncelikler çerçevesinde çalışmalarımızı eşgüdüm içerisinde ilgili bakanlıklarla koordinasyon içerisinde yürüteceğiz" ifadelerii kullanmıştı.
Borsa, Cuma günü kabinede Mehmet Şimşek’in ekonominin başına geçeceği ve bankalara yönelik regülasyonların gevşeyeceği beklentileriyle bankacılık endeksi öncülüğünde yüzde 3‘ü aşan primle 5 bin puanın üstüne çıkmıştı.
Borsada geçen hafta yüzde 12 prim yapmıştı.

Dolar/TL 'de yükseliş durmadı

Borsa İstanbul tarafında kabine sonrası daha pozitif bir fiyatlama görülürken kur cephesinde ise yükseliş ivmesinin durmadığı görüldü.
Geçen haftayı 20,92 seviyesinde kapayan dolar/TL kuru yeni haftaya 21,15 seviyesinden başladı. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yukarı yönlü bir hareket görülen kurda 21,18 seviyesi test edildi.
Böylelikle bankalararası piyasada bu seviyeyle rekor tazelenmiş oldu.
Risk priminde ise düşüş ivmesi sürdü. Türkiye'nin risk primi 535 baz puana çekildi. İkinci tur seçimleri öncesinde Türkiye'nin risk primi 700 baz puanı test etmişti.
Gösterge tahvil faizi yüzde 13,47 seviyesinde.
euro - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2023
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