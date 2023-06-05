https://sputniknews.com.tr/20230605/bir-kisiyi-oldurup-cesedini-parcalayan-kadin-meraktan-yaptim-dedi-1072031803.html

Bir kişiyi öldürüp cesedini parçalayan kadın, 'Meraktan yaptım' dedi

Bir kişiyi öldürüp cesedini parçalayan kadın, 'Meraktan yaptım' dedi

Güney Kore'de polis, genç bir kadını, bir kişinin öldürülmesi ve cesedinin parçalanmasıyla ilişkili olduğu gerekçesiyle tutukladı. Ülke basını, ifadesi alınan... 05.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-05T14:12+0300

2023-06-05T14:12+0300

2023-06-05T14:30+0300

yaşam

güney kore

kadın

cinayet

merak

veli

katil

suç

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Güney Kore'nin Busan şehrinde yaşayan 23 yaşındaki Jung Yoo-jung, cinayetle suçlanarak tutuklandı.Yerel basında yer alan habere göre Busan polisi, zanlının cinayeti 'meraktan' işlediğini düşündüklerini açıkladı.Zanlının gerçek suçları konu alan birçok TV yayınını izlediği, kütüphaneden benzer kitaplar aldığı iddia edildi. Bir polis sözcüsü de yaptığı açıklamada iddiaları doğrulayarak, "Kadın, televizyon programları ve çeşitli kitaplarla cinayete takıntılı hale gelerek birini öldürme arzusuyla suçu işlemiş" dedi. Arama geçmişi incelendi, psikopati testleri yapıldı Tutuklanan kadının telefonunda bulunan 3 aylık arama geçmişinin de cesetlerin nasıl saklanacağına dair sorgulamalar içerdiği bildirildi.Insider'ın aktardığına göre polis, Jung'un psikopat olup olmadığını anlamak için bazı testler yaptı.Başlangıçta bir tartışmadan kaynaklı olarak cinayeti işlediğini söyleyen zanlı, daha sonra bunun bir yalan olduğunu, öldürdüğü şahısla hiç tartışmadığını itiraf etti. Kurbanıyla veli toplantısında tanışmış Polisin aktarımına göre katil zanlısı, kurbanını bir veli toplantısı aracılığıyla buldu. Toplantıya 9. sınıf öğrencisi annesi kılığına girerek katılan Jung, bu şekilde kurbanıyla tanıştı. Rapora göre okul üniforması giyen bir öğrenci kılığında kurbanıyla buluşmaya giden zanlı, burada bıçakla cinayeti işledi. Daha sonra kurbanı parçalayarak uzuvlarını bir valize koyup taksiye bindi ve valizi Nakdong Nehri'ne attı. Yetkililerin aktardığına göre 5 yıl önce liseden mezun olan Jung, mezuniyetinden beri 'işsiz, yalnız ve münzevi' biri olarak biliniyor.

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güney kore, kadın, cinayet, merak, veli, katil, suç