https://sputniknews.com.tr/20230605/araci-durduran-ve-gitmiyorum-diyen-otobus-soforune-yolculardan-tepki-senin-ozel-aracin-mi-1072028324.html

'Ben bu psikoloji ile gidemem' diyen otobüs şoförüne yolculardan tepki: 'Senin özel aracın mı?'

'Ben bu psikoloji ile gidemem' diyen otobüs şoförüne yolculardan tepki: 'Senin özel aracın mı?'

İstanbul'da seyir halindeki otobüste kavga çıkınca şoför aracı durdurdu ve gitmek istemediğini belirtti. Yolcular şoföre kızdı ve “Senin özel aracın mı? Neden... 05.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-05T12:41+0300

2023-06-05T12:41+0300

2023-06-05T12:45+0300

yaşam

otobüs

otobüs şöförü

ulaşım

kavga

yolcu

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İstanbul'da otobüste yolcularla şoför arasında kavga çıktı.Esenyurt - Bahçeşehir arasında sefer yapan 146T otobüs hattında yaşandı. Otobüs şoförü ile yolcular arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Şoför, aracı durdurarak gitmeyeceğini söyledi ve "Ben bu psikoloji ile gidemem" dedi.Bu durum üzerine daha da hararetlenen tartışmada yolcular, şoföre “Senin özel aracın mı? Neden gitmiyorsun?” diyerek tepki gösterdi. Uzun süre daha devam eden tartışma anları ise otobüsteki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

https://sputniknews.com.tr/20230605/konyada-2-grup-arasinda-silahli-kavga-7si-polis-11-yarali-1072013175.html

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otobüs, otobüs şöförü, ulaşım, kavga, yolcu