https://sputniknews.com.tr/20230605/araci-durduran-ve-gitmiyorum-diyen-otobus-soforune-yolculardan-tepki-senin-ozel-aracin-mi-1072028324.html
'Ben bu psikoloji ile gidemem' diyen otobüs şoförüne yolculardan tepki: 'Senin özel aracın mı?'
'Ben bu psikoloji ile gidemem' diyen otobüs şoförüne yolculardan tepki: 'Senin özel aracın mı?'
İstanbul'da seyir halindeki otobüste kavga çıkınca şoför aracı durdurdu ve gitmek istemediğini belirtti. Yolcular şoföre kızdı ve “Senin özel aracın mı? Neden... 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T12:41+0300
2023-06-05T12:41+0300
2023-06-05T12:45+0300
yaşam
otobüs
otobüs şöförü
ulaşım
kavga
yolcu
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İstanbul'da otobüste yolcularla şoför arasında kavga çıktı.Esenyurt - Bahçeşehir arasında sefer yapan 146T otobüs hattında yaşandı. Otobüs şoförü ile yolcular arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Şoför, aracı durdurarak gitmeyeceğini söyledi ve "Ben bu psikoloji ile gidemem" dedi.Bu durum üzerine daha da hararetlenen tartışmada yolcular, şoföre “Senin özel aracın mı? Neden gitmiyorsun?” diyerek tepki gösterdi. Uzun süre daha devam eden tartışma anları ise otobüsteki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20230605/konyada-2-grup-arasinda-silahli-kavga-7si-polis-11-yarali-1072013175.html
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otobüs, otobüs şöförü, ulaşım, kavga, yolcu
otobüs, otobüs şöförü, ulaşım, kavga, yolcu
'Ben bu psikoloji ile gidemem' diyen otobüs şoförüne yolculardan tepki: 'Senin özel aracın mı?'
12:41 05.06.2023 (güncellendi: 12:45 05.06.2023) Abone ol
İstanbul'da seyir halindeki otobüste kavga çıkınca şoför aracı durdurdu ve gitmek istemediğini belirtti. Yolcular şoföre kızdı ve “Senin özel aracın mı? Neden gitmiyorsun?” diyerek tepki gösterdi.
İstanbul'da otobüste yolcularla şoför arasında kavga çıktı.
Esenyurt - Bahçeşehir arasında sefer yapan 146T otobüs hattında yaşandı. Otobüs şoförü ile yolcular arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Şoför, aracı durdurarak gitmeyeceğini söyledi ve "Ben bu psikoloji ile gidemem" dedi.
Bu durum üzerine daha da hararetlenen tartışmada yolcular, şoföre “Senin özel aracın mı? Neden gitmiyorsun?” diyerek tepki gösterdi. Uzun süre daha devam eden tartışma anları ise otobüsteki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.