https://sputniknews.com.tr/20230605/afaddan-amasya-samsun-ve-sinoptaki-sele-iliskin-aciklama-2-can-kaybi-var-1072050618.html

AFAD’dan Amasya, Samsun ve Sinop’taki sele ilişkin açıklama: 2 can kaybı var

AFAD’dan Amasya, Samsun ve Sinop’taki sele ilişkin açıklama: 2 can kaybı var

AFAD, selin etkilediği Samsun'da 1 ve Amasya'da 1 olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiğini, Sinop’ta ise kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için İl... 05.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-05T18:35+0300

2023-06-05T18:35+0300

2023-06-05T18:39+0300

türkiye

afad

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amasya

sinop

samsun

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Amasya, Samsun ve Sinop’ta aşırı yağışlar nedeniyle sel ve su baskınları meydana geldi. Gelen ihbarlara AFAD ekipleri ile birlikte emniyet, jandarma, itfaiye, DSİ, İlçe Özel İdare, KGM, 112, UMKE, Kızılay, YEDAŞ ve belediye ekiplerince müdahale sürüyor. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), selin yaşandığı bölgelerdeki çalışmalar ve son durum hakkında açıklama yaptı. AFAD’dan Amasya’daki sel hakkında yapılan açıklamada, “4 Haziran tarihinde saat 16.50 sularında başlayan yoğun yağış nedeniyle Amasya-Erzincan karayolunun 20. kilometresi Kışlacık mevkisinde 17.00 sularında meydana gelen sel nedeniyle karayolu ulaşıma kapanmıştır. Karayolu ekiplerinin çalışmaları sonucu 22.00 itibarıyla ulaşım tek yönlü olarak trafiğe açılmıştır. Saat 16.50 sıralarında Amasya merkez Kışlacık köyü Yukarı Şelale mevkiinde 3 vatandaşımızın aracı aşırı yağış nedeniyle sele kapılmıştır. 1 vatandaşımız kurtarılmış olup, 1 vatandaşın cansız bedenine ulaşılmıştır, 1 vatandaşın aranmasına devam edilmektedir” ifadeleri kullanıldı. 4 ilçede eğitime araSamsun'da ise sele kapılan bir kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, “5 Haziran tarihinde Ladik ilçesi Tüfeklidere Mahallesi'nde köprüde bir aracın mahsur kaldığı ve aracın içinde vatandaşın bulunduğu bilgisi alınmış olup, mahsur kalan vatandaş kurtarılmıştır. Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ladik ilçesi Alıçlı Mahallesi'nde sele kapılan 1 vatandaşın cansız bedenine ulaşılmıştır” denildi. Sinop için yapılan paylaşımda ise şu bilgilere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20230605/samsunda-sele-kapilan-kisi-hayatini-kaybetti-sinopta-iki-ilcede-egitime-ara-verildi-1072010336.html

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