https://sputniknews.com.tr/20230605/abdden-gonderilen-konteynerde-doldurulmus-amerikan-kara-ayilari-ele-gecirildi-1072047825.html

ABD'den gönderilen konteynerde doldurulmuş Amerikan kara ayıları ele geçirildi

ABD'den gönderilen konteynerde doldurulmuş Amerikan kara ayıları ele geçirildi

Polonya'da ABD’den gönderilen bir konteynerde yapılan arama sonucu, koruma altında olan 2 adet doldurulmuş Amerikan kara ayısı ele geçirildi. 05.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-05T17:21+0300

2023-06-05T17:21+0300

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yaşam

avrupa

polonya

ayı

hapis

hapis cezası

konteyner

video

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Polonya'nın kuzeyindeki Gdynia kentinde gümrük görevlileri ABD’den gönderilen bir konteynerde arama yaptı. Kargonun av malzemeleri ve av ganimeti olarak beyan edildiğini belirten görevliler, arama sonucu konteynerde 2 adet doldurulmuş ayı buldu. Ayıların Amerikan kara ayısı olduğunu tespit eden yetkililer, Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşmesi'ne (CITES) aykırı olduğu gerekçesiyle ayılara el koydu. Kargo sahibi hakkında ise yasal işlem başlatıldı.CITES Sözleşmesi’ne göre nesli tehlike altındaki hayvan ve bitki türlerine ilişkin nakliye ve ticaret izni bulunmayan kişiler, yasa dışı ticaret ve kaçakçılık suçlamasıyla 3 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230605/3-yasindaki-cocuk-yilani-isirarak-oldurdu--1072037550.html

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ABD'den gönderilen konteynerde doldurulmuş Amerikan kara ayıları ele geçirildi ABD'den gönderilen konteynerde doldurulmuş Amerikan kara ayıları ele geçirildi 2023-06-05T17:21+0300 true PT0M28S

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avrupa, polonya, ayı, hapis, hapis cezası, konteyner, video