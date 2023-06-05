https://sputniknews.com.tr/20230605/abdden-gonderilen-konteynerde-doldurulmus-amerikan-kara-ayilari-ele-gecirildi-1072047825.html
ABD'den gönderilen konteynerde doldurulmuş Amerikan kara ayıları ele geçirildi
ABD'den gönderilen konteynerde doldurulmuş Amerikan kara ayıları ele geçirildi
Polonya'da ABD’den gönderilen bir konteynerde yapılan arama sonucu, koruma altında olan 2 adet doldurulmuş Amerikan kara ayısı ele geçirildi. 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T17:21+0300
2023-06-05T17:21+0300
2023-06-05T17:23+0300
yaşam
avrupa
polonya
ayı
hapis
hapis cezası
konteyner
video
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Polonya'nın kuzeyindeki Gdynia kentinde gümrük görevlileri ABD’den gönderilen bir konteynerde arama yaptı. Kargonun av malzemeleri ve av ganimeti olarak beyan edildiğini belirten görevliler, arama sonucu konteynerde 2 adet doldurulmuş ayı buldu. Ayıların Amerikan kara ayısı olduğunu tespit eden yetkililer, Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşmesi'ne (CITES) aykırı olduğu gerekçesiyle ayılara el koydu. Kargo sahibi hakkında ise yasal işlem başlatıldı.CITES Sözleşmesi’ne göre nesli tehlike altındaki hayvan ve bitki türlerine ilişkin nakliye ve ticaret izni bulunmayan kişiler, yasa dışı ticaret ve kaçakçılık suçlamasıyla 3 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230605/3-yasindaki-cocuk-yilani-isirarak-oldurdu--1072037550.html
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ABD'den gönderilen konteynerde doldurulmuş Amerikan kara ayıları ele geçirildi
ABD'den gönderilen konteynerde doldurulmuş Amerikan kara ayıları ele geçirildi
2023-06-05T17:21+0300
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avrupa, polonya, ayı, hapis, hapis cezası, konteyner, video
avrupa, polonya, ayı, hapis, hapis cezası, konteyner, video
ABD'den gönderilen konteynerde doldurulmuş Amerikan kara ayıları ele geçirildi
17:21 05.06.2023 (güncellendi: 17:23 05.06.2023) Abone ol
Polonya'da ABD’den gönderilen bir konteynerde yapılan arama sonucu, koruma altında olan 2 adet doldurulmuş Amerikan kara ayısı ele geçirildi.
Polonya'nın kuzeyindeki Gdynia kentinde gümrük görevlileri ABD’den gönderilen bir konteynerde arama yaptı.
Kargonun av malzemeleri ve av ganimeti olarak beyan edildiğini belirten görevliler, arama sonucu konteynerde 2 adet doldurulmuş ayı buldu.
Ayıların Amerikan kara ayısı olduğunu tespit eden yetkililer, Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşmesi'ne (CITES) aykırı olduğu gerekçesiyle ayılara el koydu. Kargo sahibi hakkında ise yasal işlem başlatıldı.
CITES Sözleşmesi’ne göre nesli tehlike altındaki hayvan ve bitki türlerine ilişkin nakliye ve ticaret izni bulunmayan kişiler, yasa dışı ticaret ve kaçakçılık suçlamasıyla 3 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.