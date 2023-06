https://sputniknews.com.tr/20230605/3-yasindaki-cocuk-yilani-isirarak-oldurdu--1072037550.html

3 yaşındaki çocuk, yılanı ısırarak öldürdü

3 yaşındaki çocuk, yılanı ısırarak öldürdü

Hindistan'da yeni yürümeye başlayan 3 yaşındaki çocuk, bir yılanı ağzıyla çiğneyerek öldürdü. 05.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-05T15:09+0300

2023-06-05T15:09+0300

2023-06-05T15:54+0300

yaşam

çocuk

yılan

hindistan

ölü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104209/10/1042091036_0:91:1920:1171_1920x0_80_0_0_c6377bb5d62034e5f259fd84897edc93.jpg

Hindistan merkezli The Tribunere gazetesinin aktardığına göre, Farrukhabad bölgesinde bir köyde yaşayan 'Ayush' isimli 3 yaşındaki çocuk, evin önünde oynarken çığlık atmaya başladı. Çığlık seslerini duyan büyükannesi, bir hışımla dışarı çıktığında çocuğun ağzında küçük bir yılan çiğnediğini, yılanın ağzından sarktığını gördü. Büyükanne, yılanı hızlı bir şekilde çocuğun ağzından çıkardığını söyledi.Daha sonra çocuğun hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Anne ve baba da durumu doktorlara daha iyi anlatabilmek için yılanı bir çantaya koyup yanlarında hastaneye getirdiler.Yılanın zehirli olmadığını söyleyen doktorlar, 24 saat gözetim altında tutulan çocuğun durumunun iyi olduğunu açıkladı.Hindistan: 300 yılan türünün ev sahibiHindistan, ülkenin her yerinde çeşitli habitatlarda bulunabilen yaklaşık 300 yılan türüne ev sahipliği yapmakta.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hindistan'da her yıl yaklaşık 5 milyon yılan ısırığı vakasının meydana geldiğini tahmin ediyor.Örgütün raporuna göre, Hindistan'da 2000'den 2019 yılına kadar yaklaşık 1.2 milyon yılan ısırığı kaynaklı ölümün dörtte birinden fazlası 15 yaşın altı çocuklardan oluşuyor.

https://sputniknews.com.tr/20221104/8-yasindaki-cocuk-kendisini-sokan-zehirli-kobrayi-isirarak-oldurdu-1063075461.html

hindistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çocuk, yılan, hindistan, ölü