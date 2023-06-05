https://sputniknews.com.tr/20230605/3-yasindaki-cocuk-yilani-isirarak-oldurdu--1072037550.html
3 yaşındaki çocuk, yılanı ısırarak öldürdü
3 yaşındaki çocuk, yılanı ısırarak öldürdü
Hindistan'da yeni yürümeye başlayan 3 yaşındaki çocuk, bir yılanı ağzıyla çiğneyerek öldürdü. 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T15:09+0300
2023-06-05T15:09+0300
2023-06-05T15:54+0300
yaşam
çocuk
yılan
hindistan
ölü
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Hindistan merkezli The Tribunere gazetesinin aktardığına göre, Farrukhabad bölgesinde bir köyde yaşayan 'Ayush' isimli 3 yaşındaki çocuk, evin önünde oynarken çığlık atmaya başladı. Çığlık seslerini duyan büyükannesi, bir hışımla dışarı çıktığında çocuğun ağzında küçük bir yılan çiğnediğini, yılanın ağzından sarktığını gördü. Büyükanne, yılanı hızlı bir şekilde çocuğun ağzından çıkardığını söyledi.Daha sonra çocuğun hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Anne ve baba da durumu doktorlara daha iyi anlatabilmek için yılanı bir çantaya koyup yanlarında hastaneye getirdiler.Yılanın zehirli olmadığını söyleyen doktorlar, 24 saat gözetim altında tutulan çocuğun durumunun iyi olduğunu açıkladı.Hindistan: 300 yılan türünün ev sahibiHindistan, ülkenin her yerinde çeşitli habitatlarda bulunabilen yaklaşık 300 yılan türüne ev sahipliği yapmakta.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hindistan'da her yıl yaklaşık 5 milyon yılan ısırığı vakasının meydana geldiğini tahmin ediyor.Örgütün raporuna göre, Hindistan'da 2000'den 2019 yılına kadar yaklaşık 1.2 milyon yılan ısırığı kaynaklı ölümün dörtte birinden fazlası 15 yaşın altı çocuklardan oluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20221104/8-yasindaki-cocuk-kendisini-sokan-zehirli-kobrayi-isirarak-oldurdu-1063075461.html
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çocuk, yılan, hindistan, ölü
çocuk, yılan, hindistan, ölü
3 yaşındaki çocuk, yılanı ısırarak öldürdü
15:09 05.06.2023 (güncellendi: 15:54 05.06.2023) Abone ol
Hindistan'da yeni yürümeye başlayan 3 yaşındaki çocuk, bir yılanı ağzıyla çiğneyerek öldürdü.
Hindistan merkezli The Tribunere gazetesinin aktardığına göre, Farrukhabad bölgesinde bir köyde yaşayan 'Ayush' isimli 3 yaşındaki çocuk, evin önünde oynarken çığlık atmaya başladı.
Çığlık seslerini duyan büyükannesi, bir hışımla dışarı çıktığında çocuğun ağzında küçük bir yılan çiğnediğini, yılanın ağzından sarktığını gördü. Büyükanne, yılanı hızlı bir şekilde çocuğun ağzından çıkardığını söyledi.
Daha sonra çocuğun hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Anne ve baba da durumu doktorlara daha iyi anlatabilmek için yılanı bir çantaya koyup yanlarında hastaneye getirdiler.
Yılanın zehirli olmadığını söyleyen doktorlar, 24 saat gözetim altında tutulan çocuğun durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Hindistan: 300 yılan türünün ev sahibi
Hindistan, ülkenin her yerinde çeşitli habitatlarda bulunabilen yaklaşık 300 yılan türüne ev sahipliği yapmakta.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hindistan'da her yıl yaklaşık 5 milyon yılan ısırığı vakasının meydana geldiğini tahmin ediyor.
Örgütün raporuna göre, Hindistan'da 2000'den 2019 yılına kadar yaklaşık 1.2 milyon yılan ısırığı kaynaklı ölümün dörtte birinden fazlası 15 yaşın altı çocuklardan oluşuyor.