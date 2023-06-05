Ahşap otomobil rekor fiyata satıldı

Fransa’da marangoz Michel Robillard tarafından elma, kiraz, ceviz ve armut ağaçları kullanılarak yapılan ahşap otomobil dün Tours şehrinde yapılan açık artırmada görücüye çıktı.
Fransa’da marangoz Michel Robillard tarafından elma, kiraz, ceviz ve armut ağaçları kullanılarak yapılan ahşap otomobil dün Tours şehrinde yapılan açık artırmada görücüye çıktı.
Ülkenin klasik model otomobilinden örnek alınarak yapılan otomobilin değeri 150 bin-200 bin euro olarak belirlendi.
Ülkenin klasik model otomobilinden örnek alınarak yapılan otomobilin değeri 150 bin-200 bin euro olarak belirlendi.
Otomobil, Parisli bir koleksiyoncu tarafından, 210 bin euro'ya satın alındı.
Otomobil, Parisli bir koleksiyoncu tarafından, 210 bin euro'ya satın alındı.
Müzayedeci Aymeric Rouillac, aracın satış fiyatının aynı ikonik model için rekor olduğunu bir önceki otomobilin 172 bin euro’ya satıldığını belirtti.
Müzayedeci Aymeric Rouillac, aracın satış fiyatının aynı ikonik model için rekor olduğunu bir önceki otomobilin 172 bin euro’ya satıldığını belirtti.
Michel Robillard, 2011 yılında yapmaya başladığı aracı 5 yılda tamamladığını belirterek, “3 oğlum vardı, bu da benim küçük kızımdı” dedi.
Michel Robillard, 2011 yılında yapmaya başladığı aracı 5 yılda tamamladığını belirterek, “3 oğlum vardı, bu da benim küçük kızımdı” dedi.
Gelecek yıllar için 'çılgın projelerin olduğunu' ifade eden Robillard, bir sonraki planının 2025 yılında 70’inci yılını kutlayacak firmanın başka bir modeli için ahşap otomobil yapmak olduğunu söyledi.
Gelecek yıllar için 'çılgın projelerin olduğunu' ifade eden Robillard, bir sonraki planının 2025 yılında 70’inci yılını kutlayacak firmanın başka bir modeli için ahşap otomobil yapmak olduğunu söyledi.