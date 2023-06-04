https://sputniknews.com.tr/20230604/yeni-kabine-aciklandi-bakanliklarda-devir-teslim-toreni-1071995129.html
Görevi devralan Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama: Rasyonel zemine dönmek dışında seçenek kalmamıştır
Görevi devralan Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama: Rasyonel zemine dönmek dışında seçenek kalmamıştır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı. 15 yeni bakan bugün devir teslim töreninden sonra yeni görevlerine başlayacak... 04.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-04T11:35+0300
2023-06-04T11:35+0300
2023-06-04T12:10+0300
2023 türkiye seçimleri
kabine
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak atanan Mehmet Fatih Kacır, görevi Mustafa Varank'tan devraldı. Devir teslim töreninde konuşan Varank şunları söyledi: Ardından sözü alan Mehmet Fatih Kacır şunları kaydetti:"Aziz milletimize Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak hizmet etme imkanı veren Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Yöneticilik çok kişiye nasip olur ama bazılarına büyük işler yapmak nasip olur. Siz 5 yıllık görevinizde bunları yaptınız, bize örnek bir bakanlık dönemi geçirdiniz. Türkiye'nin otomobili, 60 yıllık rüya sizlerin görev süresinde yapıldı. Teknoloji hamlesini gerçekleştirmek için canla başla çalışacağız."Mehmet Şimşek'ten ilk açıklamaHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevi Nureddin Nebati'den devraldı. Şimşek'in açıklamasında şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230604/yeni-kabinenin-ekonomi-kurmaylari-belli-oldu-1071992358.html
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kabine, mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı
kabine, mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı
Görevi devralan Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama: Rasyonel zemine dönmek dışında seçenek kalmamıştır
11:35 04.06.2023 (güncellendi: 12:10 04.06.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı. 15 yeni bakan bugün devir teslim töreninden sonra yeni görevlerine başlayacak. Nureddin Nebati'den görevi devralan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye'nin rasyonel zemine dönme dışında seçeneği kalmamıştır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni duyurdu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak atanan Mehmet Fatih Kacır, görevi Mustafa Varank'tan devraldı. Devir teslim töreninde konuşan Varank şunları söyledi:
"Türkiye'ye hizmet etmeye çalıştık. Görevi layıkıyla yerine getirmeye çalıştık. Bu bir takım çalışması. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Biz nasıl görevimizi yerine getirdiysek arkadaşlarımız da görevlerini yerine getirecek. Biz iyi niyetle çalışmaya gayret ettik ama eksikleriniz olabilir. Bu manada arkadaşlarımdan ve aiz Türk milletinden haklarını helal etmelerini istiyorum."
Ardından sözü alan Mehmet Fatih Kacır şunları kaydetti:
"Aziz milletimize Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak hizmet etme imkanı veren Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Yöneticilik çok kişiye nasip olur ama bazılarına büyük işler yapmak nasip olur. Siz 5 yıllık görevinizde bunları yaptınız, bize örnek bir bakanlık dönemi geçirdiniz. Türkiye'nin otomobili, 60 yıllık rüya sizlerin görev süresinde yapıldı. Teknoloji hamlesini gerçekleştirmek için canla başla çalışacağız."
Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevi Nureddin Nebati'den devraldı.
Şimşek'in açıklamasında şunları söyledi:
"Bayrak ve hizmet yarışında bu değerli emaneti şahsıma tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Küresel zorlukların devam ettiği, deprem felaketinin yaşandığı bir dönemde görevi büyük bir fedakarlıkla ifa eden sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Başarılarda emeği olan Bakanımızı tebrik ediyorum. Hükümetimizin temel hedefi toplumsal refahı artırmaktır. Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada, şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkemiz olacaktır. Türkiye'nin rasyonel zemine dönme dışında seçeneği kalmamıştır. Küresel zorlukların, jeopolitik gerginliklerin arttığı konjonktürde kurumsal kalite ve kapasitemizi güçlendirerek makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz. Vakit kaybetmeden orta vadeli program çalışmalarımıza başlayacağız. Fiyat istikrarı temel hedefimiz olacaktır. Enflasyonun orta vadede tek hanelere düşürülmesi ülkemiz için hayati önem taşımaktadır. Maliye politikası ve yapısal reformlarla Merkez Bankamıza enflasyonla mücadelede destek olmak temel politikamız olacaktır. Çalışmalarımızı eşgüdüm içerisinde, güçlü koordinasyonla yürüteceğiz."