https://sputniknews.com.tr/20230604/yeni-kabine-aciklandi-bakanliklarda-devir-teslim-toreni-1071995129.html

Görevi devralan Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama: Rasyonel zemine dönmek dışında seçenek kalmamıştır

Görevi devralan Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama: Rasyonel zemine dönmek dışında seçenek kalmamıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı. 15 yeni bakan bugün devir teslim töreninden sonra yeni görevlerine başlayacak... 04.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-04T11:35+0300

2023-06-04T11:35+0300

2023-06-04T12:10+0300

2023 türkiye seçimleri

kabine

mehmet şimşek

hazine ve maliye bakanlığı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak atanan Mehmet Fatih Kacır, görevi Mustafa Varank'tan devraldı. Devir teslim töreninde konuşan Varank şunları söyledi: Ardından sözü alan Mehmet Fatih Kacır şunları kaydetti:"Aziz milletimize Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak hizmet etme imkanı veren Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Yöneticilik çok kişiye nasip olur ama bazılarına büyük işler yapmak nasip olur. Siz 5 yıllık görevinizde bunları yaptınız, bize örnek bir bakanlık dönemi geçirdiniz. Türkiye'nin otomobili, 60 yıllık rüya sizlerin görev süresinde yapıldı. Teknoloji hamlesini gerçekleştirmek için canla başla çalışacağız."Mehmet Şimşek'ten ilk açıklamaHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevi Nureddin Nebati'den devraldı. Şimşek'in açıklamasında şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20230604/yeni-kabinenin-ekonomi-kurmaylari-belli-oldu-1071992358.html

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kabine, mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı