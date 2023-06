Yeni kabinenin ekonomi kurmayları belli oldu

https://sputniknews.com.tr/20230604/yeni-kabinenin-ekonomi-kurmaylari-belli-oldu-1071992358.html

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı. Yeni dönemde Türkiye ekonomisini yönetecek isimler de belli oldu. 04.06.2023, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı.Çankaya Köşkün'de basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, "Nasıl bugüne kadar milletin emanetine halel getirmediysek, inşallah bundan sonra da canımız pahasına bu emanete sahip çıkacağız." dediKabine üyelerinin açıklanmasıyla yeni dönemde Türkiye ekonomisini yönetecek isimler de belli oldu.Mehmet Şimşek kimdir?Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine, daha önce de bakanlık ve ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı yapan Mehmet Şimşek atandı.5 yıl sonra yeniden ekonominin dümenine geçen Mehmet Şimşek, 1967 yılında Batman'da doğdu.Ankara, İstanbul, New York ve Londra'da uluslararası kuruluşlarda ekonomist, stratejist ve yönetici olarak çalışan Şimşek, 5 dönem AK Parti hükümetinde Maliye Bakanı ve Başbakan yardımcısı olarak görev aldı.Türkiye, Mehmet Şimşek'in görevde bulunduğu sürede, işsizliğin yüzde 9,2 ile en düşük olduğu dönemi yaşadı.Türkiye ekonomisi, 2010 ve 2011 yıllarında art arda yüzde 9,2 ve yüzde 8,5 oranlarında büyüdü.Bu dönemde Türkiye'nin kredi notu dört kademe artırıldı.Ticaret Bakanı Ömer Bolat kimdir?Ticaret Bakanlığı görevine Ömer Bolat getirildi.Ömer Bolat, 30 Ağustos 1963'te İstanbul'da doğdu, ilk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ekonomik İlişkiler Bölümü'nden 1984 yılında mezun olan Bolat, yüksek lisans eğitimini Avrupa entegrasyonu alanında Hollanda-Amsterdam Üniversitesi Avrupa Enstitüsü'nde tamamladı. Bolat, ayrıca Almanya-Kiel Üniversitesi Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nün yüksek lisans düzeyindeki Uluslararası Ekonomi ve İşletme Programı'ndan mezun oldu.Bolat, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev alırken, Albayrak Holding'de de üst yönetici olarak iş hayatını sürdürdü.Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de üstlenen Bolat, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğini de yürüttü.Abdulkadir Uraloğlu kimdir?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu getirildi.1966'da Trabzon'da doğan Abdulkadir Uraloğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 1988'de mezun oldu, aynı yıl özel sektörde saha mühendisi olarak görev yaptı.Karayolları Genel Müdürlüğündeki çalışma hayatına 1989'da Karayolları Erzurum 12. Bölge Müdürlüğü'nde etüt ekip mühendisi olarak başlayan Uraloğlu, 1990-1998 yıllarında Karayolları Ankara 4. Bölge Müdürlüğünde etüt ekip mühendisi, kontrol mühendisi ve kontrol şefliği görevlerinde bulunduktan sonra 1998 yılında Erzurum Bölge Müdürlüğü Yapım Başmühendisliği görevine getirildi. 2003'te Trabzon 10. Bölge Müdür Yardımcısı olan Uraloğlu, 2005'te Kayseri 6. Bölge Müdürü, 2006'da da Samsun 7. Bölge Müdürü olarak atandı.Ülkenin kara yolu ağına önemli kazanımlar sağlayacak yeni otoyol, bölünmüş yol, köprü, tünel projelerinin yapım, plan ve projelendirme çalışmalarını yürüten Uraloğlu, aynı zamanda kara yolları makine parkının yenilenmesi, yerli ve milli araç kullanım oranının artırılması için araştırma geliştirme faaliyetlerine de özel önem veriyor.Vedat Işıkhan kimdir?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Vedat Işıkhan getirildi.Mardin'in Artuklu ilçesinde 1966'da dünyaya gelen Vedat Işıkhan, ilk, orta ve lise öğrenimini İzmir'de, lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik ve profesörlük eğitimlerini ise Ankara'daki Hacettepe Üniversitesi'nde sosyal hizmetler alanında tamamladı. Hacettepe Üniversitesi'nde profesör olarak görev yaptı.8 Ekim 2018'de Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyeliğine ve 17 Aralık 2021'de Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliği görevine atanan Işıkhan, bu görevi süresince Türkiye genelinde sosyal politika alanıyla ilgili saha çalışmaları, ilgili kurumların çalışmaları, illerin mevcut sosyal politika alanlarının gelişmesine yönelik yerinde incelemeler yaparak politika stratejileri geliştirdi.Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde "Yüzyılın Sosyal Politikaları" kitabın literatüre kazandırılmasına katkı verdi.Alparslan Bayraktar kimdir?Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevine getirildi.Bayraktar, lisans öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde tamamladı.Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Ekonomi Hukuku alanında ve Fletcher School of Law and Diplomacy'den Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans dereceleri alan Bayraktar, doktorasını ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yer Sistem Bilimleri Bölümünde "enerji ekonomisi ve politikası" alanında yaptı.2016-2018 yıllarında Bakanlık Müsteşar Yardımcılığı ve Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü görevini yürüten Bayraktar, 2010-2016 yıllarında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda (EPDK) Kurul üyeliği yaptı. Kamu görevlerinden önce ise yurt içinde ve dışında özel sektörde çalıştı.Mehmet Fatih Kacır kimdir?Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Bakan Yardımcılığı görevinde bulunan Mehmet Fatih Kacır getirildi.1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Kacır, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesinde tamamladı. 2003'te üniversite giriş sınavlarında Türkiye 12'ncisi oldu. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümündeki lisans eğitiminden 2008 yılında onur derecesiyle mezun olan Kacır, üniversite eğitimi sırasında öğrenci temsilciliği yaptı ve disiplinlerarası araştırmalar ve proje yönetimi eğitimlerine öncülük etti. Kacır, üniversite mezuniyeti sonrası girişimci olmayı seçti, kurucusu ve yöneticisi olduğu şirketlerde faydalı model ve endüstriyel tasarımlar geliştirerek yenilikçi uygulamalara imza attı.

