https://sputniknews.com.tr/20230604/usakov-rusya-abd-iliskilerinde-ileriye-donuk-umut-isigi-gorunmuyor-1071996301.html
Uşakov: Rusya-ABD ilişkilerinde ileriye dönük umut ışığı görünmüyor
Uşakov: Rusya-ABD ilişkilerinde ileriye dönük umut ışığı görünmüyor
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Uşakov, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerde ileriye dönük bir umut ışığının görünmediğini belirtti. 04.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-04T12:55+0300
2023-06-04T12:55+0300
2023-06-04T12:55+0300
dünya
rusya
yuriy uşakov
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102606/99/1026069998_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_e2d154ef8b88111db34e2d635d1c3ed4.jpg
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, gazeteci Pavel Zarubin’e demecinde Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerde ileriye dönük bir umut ışığının görünmediğini, işlerin gidişatının iyimserlik uyandırmadığını söyledi.İlgili soruya yanıt veren Uşakov, “Umut ışığı görünmüyor. Biliyorsunuz ki, Rusya-Amerika tarafında mevcut durum iyimserlik uyandırmıyor” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230603/abd-basini-ukrayna-rusya-topraklarina-sizma-girisimlerinde-natonun-hibe-ettigi-silahlari-kullandi-1071984261.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102606/99/1026069998_168:0:2833:1999_1920x0_80_0_0_bd8d61bd5e66349f61a4a8e36166d9ec.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, yuriy uşakov, abd
Uşakov: Rusya-ABD ilişkilerinde ileriye dönük umut ışığı görünmüyor
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Uşakov, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerde ileriye dönük bir umut ışığının görünmediğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, gazeteci Pavel Zarubin’e demecinde Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerde ileriye dönük bir umut ışığının görünmediğini, işlerin gidişatının iyimserlik uyandırmadığını söyledi.
İlgili soruya yanıt veren Uşakov, “Umut ışığı görünmüyor. Biliyorsunuz ki, Rusya-Amerika tarafında mevcut durum iyimserlik uyandırmıyor” ifadelerini kullandı.