https://sputniknews.com.tr/20230604/sapanca-golunde-su-seviyesi-maksimuma-yaklasti-1072001881.html
Sapanca Gölü'nde su seviyesi maksimuma yaklaştı
Sapanca Gölü'nde su seviyesi maksimuma yaklaştı
Sakarya'da etkisini sürdüren yağışlarla Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi 33 santimetre daha artarak 32,12 metreye ulaştı. 04.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-04T15:47+0300
2023-06-04T15:47+0300
2023-06-04T15:48+0300
yaşam
yağış
sağanak yağış
sapanca
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Ocak ayında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, yeteri kadar kar ve yağmur yağmaması nedeniyle göldeki seviye 30,94 metreye kadar geriledi.Bölgede yağışların etkili olmaya başlamasıyla su seviyesi 12 Nisan itibarıyla 31,79 metre ölçüldü.Kentte yağmurun aralıklarla etkisini sürdürmesi sonucu göldeki seviye 33 santimetre daha artarak 32,12 metreye ulaştı.Böylece Sakarya ve Kocaeli'ye içme suyu temin edilen gölde, maksimum seviye olan 32,20 metreye yaklaşıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230604/meteorolojiden-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-27-kent-icin-sari-alarm-verildi-1071991432.html
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yağış, sağanak yağış, sapanca
yağış, sağanak yağış, sapanca
Sapanca Gölü'nde su seviyesi maksimuma yaklaştı
15:47 04.06.2023 (güncellendi: 15:48 04.06.2023) Abone ol
Sakarya'da etkisini sürdüren yağışlarla Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi 33 santimetre daha artarak 32,12 metreye ulaştı.
Ocak ayında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, yeteri kadar kar ve yağmur yağmaması nedeniyle göldeki seviye 30,94 metreye kadar geriledi.
Bölgede yağışların etkili olmaya başlamasıyla su seviyesi 12 Nisan itibarıyla 31,79 metre ölçüldü.
Kentte yağmurun aralıklarla etkisini sürdürmesi sonucu göldeki seviye 33 santimetre daha artarak 32,12 metreye ulaştı.
Böylece Sakarya ve Kocaeli'ye içme suyu temin edilen gölde, maksimum seviye olan 32,20 metreye yaklaşıldı.