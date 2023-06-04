https://sputniknews.com.tr/20230604/meteorolojiden-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-27-kent-icin-sari-alarm-verildi-1071991432.html

Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı: 27 kent için 'sarı' alarm verildi

Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı: 27 kent için 'sarı' alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 4 Haziran tarihli hava durumu tahminleri açıklandı. 6 bölgede şiddetli sağanak yağış beklendiği bildiren Meteoroloji, 27... 04.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-04T09:48+0300

2023-06-04T09:48+0300

2023-06-04T09:49+0300

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alarm

sağanak

hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Giresun ve Artvin çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Kuvvetli sağanak uyarısıYağışların; İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Sakarya, Isparta, Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir çevreleri ile Konya'nın kuzey ve batısı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın; kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, pazar günü öğle saatlerinde Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Meteoroloji'den şiddetli sağanak için "sarı" alarm verilen iller şunlar:Ankara'da hava nasıl olacak?Ankara Büyükşehir Belediyesi (ADD), bugün kentte yerel kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı ve vatandaşları uyardı. ABB'den yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ankara Valiliğinden alınan verilere göre, yerel kuvvetli yağış gerçekleşeceğinin tahmin edildiği bilgisi verildi.Belediyenin tüm birimlerinin teyakkuz halinde olduğu anlatılan açıklamada, muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.İSTANBUL °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEDİRNE °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAKARYA °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.EGE: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.DENİZLİ °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii'si ile Osmaniye'nin kuzey, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıADANA °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKAHRAMANMARAŞ °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi, Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir çevreleri ile Konya'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.ESKİŞEHİR °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.KONYA °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.YOZGAT °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.BOLU °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.DÜZCE °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.KASTAMONU °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun ve Artvin çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde sonra iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.TOKAT °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.TRABZON °C, 22°CParçalı ve çok bulutluDOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; öğle saatlerinde bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ERZURUM °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıIĞDIR °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 26°CParçalı ve çok bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 33°CParçalı bulutluGAZİANTEP °C, 26°CParçalı bulutluSİİRT °C, 32°CParçalı bulutluŞANLIURFA °C, 31°CParçalı bulutlu

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ankara, sel, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, alarm, sağanak, hava durumu