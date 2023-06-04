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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230604/rus-ordusu-ukraynaya-ait-iha-uretim-tesisini-vurdu-1072004280.html
Rus ordusu, Ukrayna’ya ait İHA üretim tesisini vurdu
Rus ordusu, Ukrayna’ya ait İHA üretim tesisini vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus ordusunun kara tabanlı yüksek hassasiyetli silahlarla Dnepropetrovsk bölgesinde Ukrayna’ya ait insansız hava... 04.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-04T17:25+0300
2023-06-04T17:25+0300
ukrayna krizi
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rusya
ukrayna
himars
füze
zaporojye
tesis
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri harekata ilişkin güncel bilgileri paylaştı.“Dnepropetrovsk kenti yakınlarında Ukrayna insansız hava araçlarının montajının yapıldığı bir üretim ünitesi kara tabanlı hassas silahlarla vuruldu” diyen Konaşenkov, ayrıca son bir günde Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Harkov, Herson ve Zaporojye bölgelerinde, ayrıca Karadeniz hava sahasında Ukrayna’ya ait toplam 21 İHA’nın imha edildiği bilgisini paylaştı.Tümgeneral Konaşenkov, hava savunma sistemlerinin ise bir günde iki adet Storm Shadow seyir füzesini, iki adet Toçka-U taktik füzeyi, ayrıca HIMARS ve Uragan çok namlulu roketatarlardan ateşlenen 14 füzeyi önlediğini vurguladı.Zaporojye bölgesinde ve DHC’de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 102. Bölgesel Savunma Tugayı’nın ve 24. Mekanize Tugayı’nın komuta ve gözlem merkezlerinin imha edildiğine dikkat çeken Konaşenkov, ayrıca DHC’nin Slavyansk yerleşim bölgesinde ve Sumi kenti yakınında Ukrayna ordusunun komuta merkezlerinin imha edildiğini aktardı.Rus ordusunun dün gece hava tabanlı uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla düşmanın askeri havalimanlarındaki hedeflere toplu saldırı düzenlediği bilgisini veren Konaşenkov, "Saldırı amacına ulaşıldı. Komuta noktaları, radar nöbet noktaları, Ukrayna’ya ait hava araçları ile silah ve mühimmat depolama tesisleri vuruldu” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230604/peskov-batinin-kieve-tedarik-ettigi-silahlarin-ozellik-seviyesi-surekli-olarak-yukseliyor-1072000298.html
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rusya savunma bakanlığı, rusya, ukrayna, himars, füze, zaporojye, tesis
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Rus ordusu, Ukrayna’ya ait İHA üretim tesisini vurdu

17:25 04.06.2023
© SputnikRusya ordusu
Rusya ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus ordusunun kara tabanlı yüksek hassasiyetli silahlarla Dnepropetrovsk bölgesinde Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının (İHA) montajının yapıldığı bir üretim tesisini vurduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri harekata ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
“Dnepropetrovsk kenti yakınlarında Ukrayna insansız hava araçlarının montajının yapıldığı bir üretim ünitesi kara tabanlı hassas silahlarla vuruldu” diyen Konaşenkov, ayrıca son bir günde Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Harkov, Herson ve Zaporojye bölgelerinde, ayrıca Karadeniz hava sahasında Ukrayna’ya ait toplam 21 İHA’nın imha edildiği bilgisini paylaştı.
Tümgeneral Konaşenkov, hava savunma sistemlerinin ise bir günde iki adet Storm Shadow seyir füzesini, iki adet Toçka-U taktik füzeyi, ayrıca HIMARS ve Uragan çok namlulu roketatarlardan ateşlenen 14 füzeyi önlediğini vurguladı.
Zaporojye bölgesinde ve DHC’de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 102. Bölgesel Savunma Tugayı’nın ve 24. Mekanize Tugayı’nın komuta ve gözlem merkezlerinin imha edildiğine dikkat çeken Konaşenkov, ayrıca DHC’nin Slavyansk yerleşim bölgesinde ve Sumi kenti yakınında Ukrayna ordusunun komuta merkezlerinin imha edildiğini aktardı.
Rus ordusunun dün gece hava tabanlı uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla düşmanın askeri havalimanlarındaki hedeflere toplu saldırı düzenlediği bilgisini veren Konaşenkov, "Saldırı amacına ulaşıldı. Komuta noktaları, radar nöbet noktaları, Ukrayna’ya ait hava araçları ile silah ve mühimmat depolama tesisleri vuruldu” ifadelerini kullandı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2023
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