https://sputniknews.com.tr/20230604/peskov-batinin-kieve-tedarik-ettigi-silahlarin-ozellik-seviyesi-surekli-olarak-yukseliyor-1072000298.html

Peskov: Batı’nın Kiev'e tedarik ettiği silahların özellik seviyesi sürekli olarak yükseliyor

Peskov: Batı’nın Kiev'e tedarik ettiği silahların özellik seviyesi sürekli olarak yükseliyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, Batı’nın Kiev'e tedarik ettiği silahların taktik ve teknik özelliklerinin seviyesinin sürekli olarak yükseldiğini belirtti. 04.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-04T14:48+0300

2023-06-04T14:48+0300

2023-06-04T15:05+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

dmitriy peskov

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rossiya 1 televizyonunda gazeteci Pavel Zarubin’e demecinde Batı’nın Kiev'e tedarik ettiği silahların taktik ve teknik özelliklerinin seviyesindeki sürekli yükselişe dikkat çekti.Kiev'e 500 km ve daha fazla menzilli füzelerin teslim edilmesinin gerilim sarmalında bir başka dalgaya yol açacağına dikkat çeken Peskov, bu nedenle Rusya'nın başlattıklarını sürdürmek için daha hazırlıklı ve daha güçlü olması gerektiğini ifade etti.“Gerçekten de (Kiev’e) gönderilen silahların taktik ve teknik özelliklerinin seviyesi sürekli olarak yükseliyor. Şu anda örneğin Fransa ve Almanya'dan 500 kilometre ve daha fazla menzilli füzelerin tedariki hakkında bir tartışmanın başladığını görüyoruz. Bu, artan gerilim sarmalında başka bir dalgaya yol açacak, nitelik bakımından tamamen farklı bir silah” diyen Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Batı, işine geldikçe değerlere atıfta bulunuyor’Batı’nın Belgorod bölgesine ve Moskova’ya yönelik saldırılar ile ilgili herhangi bir tepki göstermediğine dikkat çekerek, Batılıların insan haklarına ve Avrupa değerlerine sadece kendi işlerine geldikçe atıfta bulunduklarını vurguladı.Kremlin Sözcüsü, “İnsan hakları ve Avrupa değerleri, Avrupalıların anlayışında bir tür esneklik meselesidir. Fakat daha özel askeri harekat başlamadan, Donbass'a yönelik bombardımanları yıllarca fark etmeyen yine bu insanlardır. Öldürülen çocukları burunlarının dibinde fark etmeyen, Donbass'taki çocuk mezarlarını fark etmeyenlerle yine aynı kişilerdir” diye konuştu.O zamanlar Rusya’nın ‘tek bir kınama sözü dahi’ duymadığını hatırlatan Peskov, “Onlar fiilen bu oynak çizgilerine devam ediyor, işlerine geldiğinde tüm bu evrensel değerlere atıfta bulunuyorlar. İşlerine gelmediğinde herhangi bir atıfta bulunulmuyor. İşimizi bilmemiz, işimizi yapmamız ve sonuna kadar tamamlamamız gerekiyor. Başka bir seçeneğimiz yok” vurgusunu yaptı.

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rusya, ukrayna, dmitriy peskov