https://sputniknews.com.tr/20230604/rus-ordusu-ukrayna-birliklerinin-herson-yakinlarinda-dinyeperi-asma-girisimini-engelledi-1071997197.html

Rus ordusu, Ukrayna birliklerinin Herson yakınlarında Dinyeper'i aşma girişimini engelledi

Rus ordusu, Ukrayna birliklerinin Herson yakınlarında Dinyeper'i aşma girişimini engelledi

Rus ordusunun, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Herson bölgesinde Dinyeper Nehri’ni aşma girişimlerini engellediği bildirildi. 04.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-04T13:09+0300

2023-06-04T13:09+0300

2023-06-04T13:10+0300

dünya

rusya

herson

dinyeper nehri

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Gelişmelere hakim olan bir kaynağın Sputnik’e aktardığı üzere Rus birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Herson bölgesinde Dinyeper Nehri’ni aşma girişimlerini engelledi.Kaynak, “Son bir günde ada bölgesindeki Dnepr Grubu birliklerinin tesir ateşi sonucunda düşmanın Dinyeper Nehri'ni aşma girişimleri, ayrıca düşmanın küçük gruplarının Velikiy ve Bokayevskiy adalarına çıkma girişimleri engellendi” açıklamasında bulundu.Açıklamaya göre Rus askerler, tesir ateşi ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden 37 askeri etkisiz hale getirdi, iki kayığı ve iki pikabı imha etti. Düşman güçlerinden 23 militan yaralandı.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı ve yeni bölgelerin yetkilileri birçok kez, Ukraynalı sabotaj gruplarının Dinyeper Nehri’nin sol kıyısına geçme girişimlerinin engellendiğini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230604/usakov-rusya-abd-iliskilerinde-ileriye-donuk-umut-isigi-gorunmuyor-1071996301.html

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