https://sputniknews.com.tr/20230604/ray-catladigi-tespit-edildi-yenikapi-haciosman-metro-hattindaki-seferlerde-aksama-1072006675.html
Ray çatlağı tespit edildi: Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki seferlerde aksama
Ray çatlağı tespit edildi: Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki seferlerde aksama
Haliç Köprüsü üzerinde tespit edilen ray çatlağının onarımı nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferler aktarmalı olarak gecikmeli yapılıyor. 04.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-04T19:05+0300
2023-06-04T19:05+0300
2023-06-04T19:06+0300
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Yaşanan sorun nedeniyle Yenikapı ve Hacıosman yönünden metroya binenler Taksim istasyonunda inmek zorunda kalıyor. Ters yönden gelecek metroları bekleyenler nedeniyle istasyonda da yoğunluk meydana geldi. Ray çatlağı tespit edildiMetro İstanbul'dan yapılan açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Haliç Köprüsü üzerindeki bölümünde ray çatlağının tespit edildiği belirtildi. Çatlağın onarımı tamamlanana kadar seferlerin Taksim istasyonundan aktarmalı "Yenikapı-Taksim, Taksim-Yenikapı-Taksim-Hacıosman, Hacıosman-Taksim" olarak yapıldığı aktarılan açıklamada, "Maç işletmesi nedeniyle Taksim-Seyrantepe arasında aktarmasız ek seferler düzenlenmektedir. Bölgeye intikal eden ekiplerimizin onarımı 30 dakika içinde tamamlamasının ardından normal işletmeye geçilmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230601/uskudar-cekmekoy-metrosunda-ariza-bazi-duraklarda-seferler-gerceklestirilemiyor-1071865154.html
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metro, sefer, taksim, yenikapı
metro, sefer, taksim, yenikapı
Ray çatlağı tespit edildi: Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki seferlerde aksama
19:05 04.06.2023 (güncellendi: 19:06 04.06.2023) Abone ol
Haliç Köprüsü üzerinde tespit edilen ray çatlağının onarımı nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferler aktarmalı olarak gecikmeli yapılıyor.
Yaşanan sorun nedeniyle Yenikapı ve Hacıosman yönünden metroya binenler Taksim istasyonunda inmek zorunda kalıyor. Ters yönden gelecek metroları bekleyenler nedeniyle istasyonda da yoğunluk meydana geldi.
Ray çatlağı tespit edildi
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Haliç Köprüsü üzerindeki bölümünde ray çatlağının tespit edildiği belirtildi.
Çatlağın onarımı tamamlanana kadar seferlerin Taksim istasyonundan aktarmalı "Yenikapı-Taksim, Taksim-Yenikapı-Taksim-Hacıosman, Hacıosman-Taksim" olarak yapıldığı aktarılan açıklamada, "Maç işletmesi nedeniyle Taksim-Seyrantepe arasında aktarmasız ek seferler düzenlenmektedir. Bölgeye intikal eden ekiplerimizin onarımı 30 dakika içinde tamamlamasının ardından normal işletmeye geçilmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.