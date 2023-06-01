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https://sputniknews.com.tr/20230601/uskudar-cekmekoy-metrosunda-ariza-bazi-duraklarda-seferler-gerceklestirilemiyor-1071865154.html
Üsküdar-Çekmeköy metrosunda arıza: Bazı duraklarda seferler gerçekleştirilemiyor
Üsküdar-Çekmeköy metrosunda arıza: Bazı duraklarda seferler gerçekleştirilemiyor
Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, Üsküdar-Çekmeköy metro hattındaki teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferlerin yapılamadığı bildirildi. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
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Üsküdar-Çekmeköy metro hattındaki teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamıyor.Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yamanevler-Çekmeköy istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.
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metro, üsküdar, sefer

Üsküdar-Çekmeköy metrosunda arıza: Bazı duraklarda seferler gerçekleştirilemiyor

06:56 01.06.2023
© AAMetro
Metro - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
© AA
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Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, Üsküdar-Çekmeköy metro hattındaki teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferlerin yapılamadığı bildirildi.
Üsküdar-Çekmeköy metro hattındaki teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamıyor.
Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yamanevler-Çekmeköy istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.
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