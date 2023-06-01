https://sputniknews.com.tr/20230601/uskudar-cekmekoy-metrosunda-ariza-bazi-duraklarda-seferler-gerceklestirilemiyor-1071865154.html

Üsküdar-Çekmeköy metrosunda arıza: Bazı duraklarda seferler gerçekleştirilemiyor

Üsküdar-Çekmeköy metrosunda arıza: Bazı duraklarda seferler gerçekleştirilemiyor

Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, Üsküdar-Çekmeköy metro hattındaki teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferlerin yapılamadığı bildirildi. 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T06:56+0300

2023-06-01T06:56+0300

2023-06-01T06:56+0300

türkiye

metro

üsküdar

sefer

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/01/1071865000_8:0:845:471_1920x0_80_0_0_5f8b99b11c6513f9028b445edee01889.jpg

Üsküdar-Çekmeköy metro hattındaki teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamıyor.Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yamanevler-Çekmeköy istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20230531/ankarada-su-baskininin-nedeni-iklim-degisikligi-ve-sehirlerdeki-betonlasma-1071846998.html

türkiye

üsküdar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

metro, üsküdar, sefer