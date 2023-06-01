https://sputniknews.com.tr/20230601/uskudar-cekmekoy-metrosunda-ariza-bazi-duraklarda-seferler-gerceklestirilemiyor-1071865154.html
Üsküdar-Çekmeköy metrosunda arıza: Bazı duraklarda seferler gerçekleştirilemiyor
Üsküdar-Çekmeköy metrosunda arıza: Bazı duraklarda seferler gerçekleştirilemiyor
Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, Üsküdar-Çekmeköy metro hattındaki teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferlerin yapılamadığı bildirildi. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T06:56+0300
2023-06-01T06:56+0300
2023-06-01T06:56+0300
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Üsküdar-Çekmeköy metro hattındaki teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamıyor.Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yamanevler-Çekmeköy istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230531/ankarada-su-baskininin-nedeni-iklim-degisikligi-ve-sehirlerdeki-betonlasma-1071846998.html
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Üsküdar-Çekmeköy metrosunda arıza: Bazı duraklarda seferler gerçekleştirilemiyor
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Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, Üsküdar-Çekmeköy metro hattındaki teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferlerin yapılamadığı bildirildi.
Üsküdar-Çekmeköy metro hattındaki teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamıyor.
Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yamanevler-Çekmeköy istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.