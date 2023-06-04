https://sputniknews.com.tr/20230604/meteorolojiden-2-bolge-icin-yeni-uyari-kuvvetli-olacak-1072005784.html
Meteoroloji'den 2 bölge için yeni uyarı: Kuvvetli olacak
Meteoroloji'den 2 bölge için yeni uyarı: Kuvvetli olacak
İç Anadolu'da ve Orta Karadeniz'de yarın kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan uyarıda sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış... 04.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-04T18:10+0300
2023-06-04T18:10+0300
2023-06-04T18:10+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
kuvvetli yağış
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Meteoroloji'den yapılan tahmine göre, İç Anadolu'nun güney ve doğusu Konya, Karaman, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Yozgat ve Sivas ile Orta Karadeniz'de Tokat, Amasya, Çorum, Samsun ve Ordu'da yarın yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
https://sputniknews.com.tr/20230604/meteorolojiden-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-27-kent-icin-sari-alarm-verildi-1071991432.html
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, kuvvetli yağış
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, kuvvetli yağış
Meteoroloji'den 2 bölge için yeni uyarı: Kuvvetli olacak
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İç Anadolu'da ve Orta Karadeniz'de yarın kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan uyarıda sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji'den yapılan tahmine göre, İç Anadolu'nun güney ve doğusu Konya, Karaman, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Yozgat ve Sivas ile Orta Karadeniz'de Tokat, Amasya, Çorum, Samsun ve Ordu'da yarın yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.