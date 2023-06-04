https://sputniknews.com.tr/20230604/meteorolojiden-2-bolge-icin-yeni-uyari-kuvvetli-olacak-1072005784.html

Meteoroloji'den 2 bölge için yeni uyarı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den 2 bölge için yeni uyarı: Kuvvetli olacak

İç Anadolu'da ve Orta Karadeniz'de yarın kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan uyarıda sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış... 04.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-04T18:10+0300

2023-06-04T18:10+0300

2023-06-04T18:10+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

kuvvetli yağış

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Meteoroloji'den yapılan tahmine göre, İç Anadolu'nun güney ve doğusu Konya, Karaman, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Yozgat ve Sivas ile Orta Karadeniz'de Tokat, Amasya, Çorum, Samsun ve Ordu'da yarın yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

https://sputniknews.com.tr/20230604/meteorolojiden-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-27-kent-icin-sari-alarm-verildi-1071991432.html

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, kuvvetli yağış