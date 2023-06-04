https://sputniknews.com.tr/20230604/mersinde-yolcu-otobusu-ucuruma-devrildi-1-olu-14-yarali-1071994216.html

Mersin'de yolcu otobüsü uçuruma devrildi: 1 ölü, 14 yaralı

Mersin'de yolcu otobüsü uçuruma devrildi: 1 ölü, 14 yaralı

Mersin'in Anamur ilçesinde yolcu otobüsünün dağ yamacına çarparak uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. 04.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-04T11:07+0300

2023-06-04T11:07+0300

2023-06-04T11:07+0300

türkiye

mersin

otobüs

yolcu otobüsü

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Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Anamur ilçesine bağlı Uçarı Mahallesi çıkışında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 16 ASR 690 plakalı yolcu otobüsü, yoğun siste dağ yamacına çarptı ve uçuruma devrilip yan durdu. Haber verilmesi üzerine bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler 1 yolcunun hayatını kaybettiğini belirledi. 36 yolcusu bulunduğu belirtilen otobüste yaralanan 14 kişi, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralılardan birinin durumun ağır olduğu öğrenildi.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230601/sporculari-tasiyan-minibus-kaza-yapti-1-olu-16-yarali-1071865917.html

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