https://sputniknews.com.tr/20230604/mehmet-aslantug-ile-bosanan-arzum-onandan-yeni-paylasim-sehir-degistirdi-1072002829.html
Mehmet Aslantuğ ile boşanan Arzum Onan'dan yeni paylaşım: Şehir değiştirdi
Mehmet Aslantuğ ile boşanan Arzum Onan'dan yeni paylaşım: Şehir değiştirdi
Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliği sona eren Arzum Onan, İzmir Foça'ya gitti. 04.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-04T16:15+0300
2023-06-04T16:15+0300
2023-06-04T16:15+0300
yaşam
mehmet aslantuğ
arzum onan
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Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini geçen günlerde sonlandırmıştı. Boşanmanın ardından Mehmet Aslantuğ Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı: 'Bir mayıs sabahına denk düştü' “Eylül çocuğuyum ben ama mayısın cilveleriyle karşılaştım daha çok! Mesela… Bu güzel kadını bir mayıs sabahı tanıdım. (4 Mayıs 1994) Duygusal göçünü başlatalı kabaca bir yıl oldu. Ve o göçte de ‘mayısın’ parmağı var mı gerçekten bilmiyorum. Son altı aydır ev olarak da ayrıyız. Zaman dönüp dolaştı, ayrılığın mahkeme kararı da yine bir mayıs sabahına denk düştü. Neyse… Ayın günahını daha fazla almak istemem zira 19 Mayıs’ın silinmez mirası mühürlüdür gönlümde. Bu vesileyle aktarmak istediğim, yine kaptandan ziyade ‘bir abi’ tavsiyesi olarak şudur: Aşk, arkanızı kollarken el ele tutuşmak kolaydır. Aşka tutulmadan atıp tutmak da… Onu kaybettiğiniz zaman da el vermeyi deneyin. O ezici duyguda bile ‘el ele’ olmayı yani. Omuz atmak yerine, omuz vermeyi… Yer çekiminin kalktığını hissedeceksiniz! Dilerim kimse yaşamak zorunda kalmaz.” Ailesiyle İzmir Foça’da tatil yapan Onan, bazı kareleri sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20230601/aslantugdan-arzum-onan-itirafi-once-paylasip-sonra-sildi--1071873825.html
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mehmet aslantuğ, arzum onan, izmir
mehmet aslantuğ, arzum onan, izmir
Mehmet Aslantuğ ile boşanan Arzum Onan'dan yeni paylaşım: Şehir değiştirdi
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Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliği sona eren Arzum Onan, İzmir Foça'ya gitti.
Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini geçen günlerde sonlandırmıştı. Boşanmanın ardından Mehmet Aslantuğ Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:
'Bir mayıs sabahına denk düştü'
“Eylül çocuğuyum ben ama mayısın cilveleriyle karşılaştım daha çok! Mesela… Bu güzel kadını bir mayıs sabahı tanıdım. (4 Mayıs 1994) Duygusal göçünü başlatalı kabaca bir yıl oldu. Ve o göçte de ‘mayısın’ parmağı var mı gerçekten bilmiyorum. Son altı aydır ev olarak da ayrıyız. Zaman dönüp dolaştı, ayrılığın mahkeme kararı da yine bir mayıs sabahına denk düştü. Neyse… Ayın günahını daha fazla almak istemem zira 19 Mayıs’ın silinmez mirası mühürlüdür gönlümde. Bu vesileyle aktarmak istediğim, yine kaptandan ziyade ‘bir abi’ tavsiyesi olarak şudur: Aşk, arkanızı kollarken el ele tutuşmak kolaydır. Aşka tutulmadan atıp tutmak da… Onu kaybettiğiniz zaman da el vermeyi deneyin. O ezici duyguda bile ‘el ele’ olmayı yani. Omuz atmak yerine, omuz vermeyi… Yer çekiminin kalktığını hissedeceksiniz! Dilerim kimse yaşamak zorunda kalmaz.”
Ailesiyle İzmir Foça’da tatil yapan Onan, bazı kareleri sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.