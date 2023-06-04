https://sputniknews.com.tr/20230604/mehmet-aslantug-ile-bosanan-arzum-onandan-yeni-paylasim-sehir-degistirdi-1072002829.html

Mehmet Aslantuğ ile boşanan Arzum Onan'dan yeni paylaşım: Şehir değiştirdi

Mehmet Aslantuğ ile boşanan Arzum Onan'dan yeni paylaşım: Şehir değiştirdi

Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliği sona eren Arzum Onan, İzmir Foça'ya gitti. 04.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-04T16:15+0300

2023-06-04T16:15+0300

2023-06-04T16:15+0300

yaşam

mehmet aslantuğ

arzum onan

izmir

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/04/1072002674_0:0:909:511_1920x0_80_0_0_75ed3077f5301615798be0d21f97dbea.jpg

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini geçen günlerde sonlandırmıştı. Boşanmanın ardından Mehmet Aslantuğ Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı: 'Bir mayıs sabahına denk düştü' “Eylül çocuğuyum ben ama mayısın cilveleriyle karşılaştım daha çok! Mesela… Bu güzel kadını bir mayıs sabahı tanıdım. (4 Mayıs 1994) Duygusal göçünü başlatalı kabaca bir yıl oldu. Ve o göçte de ‘mayısın’ parmağı var mı gerçekten bilmiyorum. Son altı aydır ev olarak da ayrıyız. Zaman dönüp dolaştı, ayrılığın mahkeme kararı da yine bir mayıs sabahına denk düştü. Neyse… Ayın günahını daha fazla almak istemem zira 19 Mayıs’ın silinmez mirası mühürlüdür gönlümde. Bu vesileyle aktarmak istediğim, yine kaptandan ziyade ‘bir abi’ tavsiyesi olarak şudur: Aşk, arkanızı kollarken el ele tutuşmak kolaydır. Aşka tutulmadan atıp tutmak da… Onu kaybettiğiniz zaman da el vermeyi deneyin. O ezici duyguda bile ‘el ele’ olmayı yani. Omuz atmak yerine, omuz vermeyi… Yer çekiminin kalktığını hissedeceksiniz! Dilerim kimse yaşamak zorunda kalmaz.” Ailesiyle İzmir Foça’da tatil yapan Onan, bazı kareleri sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

https://sputniknews.com.tr/20230601/aslantugdan-arzum-onan-itirafi-once-paylasip-sonra-sildi--1071873825.html

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mehmet aslantuğ, arzum onan, izmir