https://sputniknews.com.tr/20230604/istanbulda-park-halindeki-cok-sayida-arac-kursunlandi-1072004791.html
İstanbul’da park halindeki çok sayıda araç kurşunlandı
İstanbul’da park halindeki çok sayıda araç kurşunlandı
Sultangazi'de gece saatlerinde sokaktaki araçlara kurşun yağdıran zanlı, vatandaşların tepkisi üzerine olay yerinden kaçtı. Mahallede park halindeki 7 araç... 04.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-04T17:38+0300
2023-06-04T17:38+0300
2023-06-04T17:38+0300
türkiye
araç
silahlı saldırı
istanbul
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İstanbul'da bir sokağa yürüyerek gelen zanlı, elinde bulunan silah ile park halindeki araçlara ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyan vatandaşların balkona çıktı. Zanlı, yan sokağa geçerek birkaç el ateş ettikten sonra bindiği bir araç ile olay yerinden uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede yapılan inceleme sonrasında park halinde bulunan 7 aracın çeşitli yerlerinden isabet eden kurşunlar sonrası zarar gördüğü anlaşıldı.Olay ile ilgili Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışması devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230604/anadolu-otoyolunda-zincirleme-kaza-10-arac-birbirine-carpti-1072001598.html
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araç, silahlı saldırı, istanbul
araç, silahlı saldırı, istanbul
İstanbul’da park halindeki çok sayıda araç kurşunlandı
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Sultangazi'de gece saatlerinde sokaktaki araçlara kurşun yağdıran zanlı, vatandaşların tepkisi üzerine olay yerinden kaçtı. Mahallede park halindeki 7 araç, kurşunların hedefi oldu.
İstanbul'da bir sokağa yürüyerek gelen zanlı, elinde bulunan silah ile park halindeki araçlara ateş etmeye başladı.
Silah seslerini duyan vatandaşların balkona çıktı. Zanlı, yan sokağa geçerek birkaç el ateş ettikten sonra bindiği bir araç ile olay yerinden uzaklaştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede yapılan inceleme sonrasında park halinde bulunan 7 aracın çeşitli yerlerinden isabet eden kurşunlar sonrası zarar gördüğü anlaşıldı.
Olay ile ilgili Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışması devam ediyor.