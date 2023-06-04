https://sputniknews.com.tr/20230604/hatayda-depremde-zarar-goren-bina-gece-saatlerinde-coktu-1071993394.html
Hatay'da depremde zarar gören bina gece saatlerinde çöktü
Hatay'da depremde zarar gören bina gece saatlerinde çöktü
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depremde ağır hasar aldığı için boşaltılan 4 katlı bina çöktü. Tedbir maksatlı ekipler alanda inceleme başlattı. 04.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-04T10:39+0300
2023-06-04T10:39+0300
2023-06-04T10:39+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hatay
deprem
çökme
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6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde de bir çok yapı ağır hasar gördü. İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde depremde ağır hasar aldığı için boşaltılan 4 katlı bir apartman gece saatlerinde çöktü. Her ihtimale karşı bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, AFAD ekiplerinin de boş olduğu bilinen binada her ihtimale karşı biri olup olmadığının tespiti için çalışma başlattığı bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230530/ankarada-saganak-etkili-oldu-alt-gecitleri-su-basti-tobbda-platform-coktu-1071794360.html
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hatay, deprem, çökme
Hatay'da depremde zarar gören bina gece saatlerinde çöktü
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depremde ağır hasar aldığı için boşaltılan 4 katlı bina çöktü. Tedbir maksatlı ekipler alanda inceleme başlattı.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde de bir çok yapı ağır hasar gördü.
İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde depremde ağır hasar aldığı için boşaltılan 4 katlı bir apartman gece saatlerinde çöktü. Her ihtimale karşı bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, AFAD ekiplerinin de boş olduğu bilinen binada her ihtimale karşı biri olup olmadığının tespiti için çalışma başlattığı bildirildi.