https://sputniknews.com.tr/20230604/hatayda-depremde-zarar-goren-bina-gece-saatlerinde-coktu-1071993394.html

Hatay'da depremde zarar gören bina gece saatlerinde çöktü

Hatay'da depremde zarar gören bina gece saatlerinde çöktü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depremde ağır hasar aldığı için boşaltılan 4 katlı bina çöktü. Tedbir maksatlı ekipler alanda inceleme başlattı. 04.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-04T10:39+0300

2023-06-04T10:39+0300

2023-06-04T10:39+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

hatay

deprem

çökme

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6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde de bir çok yapı ağır hasar gördü. İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde depremde ağır hasar aldığı için boşaltılan 4 katlı bir apartman gece saatlerinde çöktü. Her ihtimale karşı bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, AFAD ekiplerinin de boş olduğu bilinen binada her ihtimale karşı biri olup olmadığının tespiti için çalışma başlattığı bildirildi.

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