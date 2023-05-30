https://sputniknews.com.tr/20230530/ankarada-saganak-etkili-oldu-alt-gecitleri-su-basti-tobbda-platform-coktu-1071794360.html

Ankara'da sağanak etkili oldu: Alt geçitleri su bastı, TOBB’da platform çöktü

Ankara'da sağanak etkili oldu: Alt geçitleri su bastı, TOBB’da platform çöktü

Ankara'da başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kentin çeşitli bölgelerinde alt geçitleri su basarken, TOBB'da kurulan platform da fırtına sebebiyle... 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T16:16+0300

2023-05-30T16:16+0300

2023-05-30T16:49+0300

yaşam

türkiye

ankara

sağanak

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Ankara'da sabah saatlerinden itibaren başlayan yağmur, öğle saatlerinde şiddetini artırdı.Kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile alt geçitlerde su birikintileri oluştu.Ankara Büyükşehir Belediyesinin yanındaki alt geçitte biriken suda bir otomobil mahsur kaldı. Araç sürücüsünü kurtaran Büyükşehir Belediyesi ekipleri, suyun tahliyesi ve aracın sudan çıkarılması için çalışma yürüttü.Sıhhiye'deki Aksu Kavşağı'na çıkan yollar biriken su nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bölgedeki bazı iş yerlerini de su bastı.Yollarda biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti, trafik aksadı.Yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar binaların saçaklarının altında, metro ve otobüs duraklarında sağanağın durmasını bekledi.Cadde ve yollarda biriken suların tahliyesi için ilçe ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.'Şu ana kadar can kaybına dair bilgi intikal etmedi'Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde son saatlerde meydana gelen yağış nedeniyle bazı alt geçitlerde ve iş yerlerinde su baskınları yaşanmış olup ekipler tarafından hızla müdahale edilmektedir. Şu ana kadar herhangi bir can ve ciddi mal kaybına dair bir bilgi intikal etmemiştir." ifadelerine yer verildi.TOBB'da platform çöktüTOBB 79. Olağan Genel Kurulu’nda dışarıya kurulan platform şiddetli yağmur nedeniyle çöktü.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) 79. Olağan Genel Kurulu’nda dışarıya kurulan platform şiddetli yağmur nedeniyle çöktü.

https://sputniknews.com.tr/20230530/ankara-buyuksehir-belediyesinden-afet-uyarisi-izinler-kaldirildi-1071778781.html

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türkiye, ankara, sağanak