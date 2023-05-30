https://sputniknews.com.tr/20230530/ankara-buyuksehir-belediyesinden-afet-uyarisi-izinler-kaldirildi-1071778781.html

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden afet uyarısı: 'İzinler kaldırıldı'

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden afet uyarısı: 'İzinler kaldırıldı'

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Bugün Ankara'da afet düzeyinde yağışlar beklenmektedir" açıklaması yaparak, ilgili personelin tüm izinlerinin kaldırıldığını... 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T12:24+0300

2023-05-30T12:24+0300

2023-05-30T12:53+0300

türkiye

ankara

ankara büyükşehir belediyesi

mansur yavaş

sağanak

sağanak yağış

afet

doğal afet

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, şiddetli olması beklenen yağışlarla ilgili vatandaşları uyardı.Açıklamada, "Bugün Ankara'da aynı anda afet düzeyinde yağışlar beklenmektedir. Belediyemizde ilgili ekiplerin tüm izinleri kaldırılmıştır" denildi.Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmere göre, bugün yerel kuvvetli yağışların gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Büyükşehir Belediyemiz tüm birimleriyle teyakkuz halinde olup, vatandaşlarımızın da yağışın olası olumsuzluklarına karşı dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230529/kecioren-belediye-baskani-altinok-ankaraya-deniz-geldi-1071750894.html

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ankara, ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, sağanak, sağanak yağış, afet, doğal afet