Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden afet uyarısı: 'İzinler kaldırıldı'
12:24 30.05.2023 (güncellendi: 12:53 30.05.2023)
© AAAnkara için gök gürültülü sağanak uyarısı
© AA
Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Bugün Ankara'da afet düzeyinde yağışlar beklenmektedir" açıklaması yaparak, ilgili personelin tüm izinlerinin kaldırıldığını duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, şiddetli olması beklenen yağışlarla ilgili vatandaşları uyardı.
Açıklamada, "Bugün Ankara'da aynı anda afet düzeyinde yağışlar beklenmektedir. Belediyemizde ilgili ekiplerin tüm izinleri kaldırılmıştır" denildi.
Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmere göre, bugün yerel kuvvetli yağışların gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Büyükşehir Belediyemiz tüm birimleriyle teyakkuz halinde olup, vatandaşlarımızın da yağışın olası olumsuzluklarına karşı dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.
🔴DİKKAT— Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) May 30, 2023
Bugün Ankara'da aynı anda afet düzeyinde yağışlar beklenmektedir.
Belediyemizde ilgili ekiplerin tüm izinleri kaldırılmıştır.
Ekiplerimizin çalışma konumlarını https://t.co/n3BgjqPJ57 adresinden canlı yayında takip edebilirsiniz.
☎️ Başkent 153 pic.twitter.com/HYZ6biJHVU
Değerli hemşehrilerim,— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) May 30, 2023
Ankara'da bugün afet düzeyinde yağışlar beklenmektedir.
Belediyemizde ilgili ekiplerin tüm izinleri kaldırıldı; 1252 araç 3392 personel ile teyakkuz halindeyiz.
Ekiplerimizin çalışma konumlarını https://t.co/Rr7MTD5YbJ adresinden canlı yayında takip…