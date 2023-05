Keçiören Belediye Başkanı Altınok: Ankara’ya deniz geldi

https://sputniknews.com.tr/20230529/kecioren-belediye-baskani-altinok-ankaraya-deniz-geldi-1071750894.html

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören merkezinde ve Kalaba Kent Meydanı’nda sağanak yağış sonrası yollarda oluşan su birikintileri ile ilgili bir... 29.05.2023, Sputnik Türkiye

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, aracında seyir halindeyken çektiği videoyu paylaşarak, ilçede meydana gelen sağanak ve dolu yağışı sonrası mazgalların tıkandığını ve Kalaba Kent Meydanı başta olmak üzere birçok noktada sel baskını meydana geldiğini belirtti. Sel sularının tahliye edilmesinin Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olduğunu ve belediyenin görevini yapmadığını söyleyen Altınok, “Burası Kalaba. Burada ilk defa böyle bir manzara var. Yavaş, Türkiye'yi gezeyim derken Ankara'yı ihmal etmiştir. Ankara Büyükşehir Belediyesi görevini yapmıyor. Izgara ve mazgalları periyodik şekilde 3-4 ayda ve her yağmur yağdıktan sonra temizlemezseniz, Ankara’da yine insanlarımız ölecek, canlar gidecek. Ah, vah, tüh demenin bir anlamı yok. Acilen ABB ve ASKİ’nin üzerine düşen görevleri yapması lazım. Böyle bir manzara yok. Sanki deniz, sanki nehir, sanki ırmak" dedi.Altınok, sağanak yağmur ve dolu yağışı başlamadan önce sosyal medya üzerinden vatandaşları ve ABB’yi de uyararak, “Değerli Keçiörenliler ve Ankaralılar, şehrimiz yoğun bir yağış altında. Sel, su baskını, yıldırım gibi nedenlerle oluşabilecek hasar veya can kayıplarının yaşanmaması için dikkat edilmesi gerekiyor. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmamasına yönelik ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Ankara Büyükşehir Belediyesini ve ASKİ’yi uyarıyorum. Şehirde yaşanacak olası felaketlerin önüne geçmek için önlem alın, vatandaşımızın canı her şeyden daha önemli” demişti.

