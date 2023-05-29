https://sputniknews.com.tr/20230529/meteorolojiden-16-il-icin-yeni-uyari-kuvvetli-yagis-bekleniyor-1071750296.html

Meteoroloji'den 16 il için yeni uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji'den 16 il için yeni uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yeni uyarıda, İç Ege, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak yağış... 29.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-29T17:57+0300

2023-05-29T17:57+0300

2023-05-29T18:02+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

yağış

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Meteoroloji yaptığı yeni uyarıda yarın (30.05.2023) İç Ege, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak yağış beklenildiğini duyurdu. Meteoroloji’nin uyarısında şunlar kaydedildi:“Yapılan son değerlendirmelere göre; 30.05.2023 Salı günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege (İzmir, Aydın ve Muğla illerinin iç kesimleri, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Denizli), İç Anadolu'nun batısı (Ankara, Konya, Çankırı ve Eskişehir'in doğusu), Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri ve Çorum) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, yağış