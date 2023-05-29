https://sputniknews.com.tr/20230529/meteorolojiden-16-il-icin-yeni-uyari-kuvvetli-yagis-bekleniyor-1071750296.html
Meteoroloji'den 16 il için yeni uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji'den 16 il için yeni uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yeni uyarıda, İç Ege, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak yağış... 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T17:57+0300
2023-05-29T17:57+0300
2023-05-29T18:02+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
yağış
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Meteoroloji yaptığı yeni uyarıda yarın (30.05.2023) İç Ege, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak yağış beklenildiğini duyurdu. Meteoroloji’nin uyarısında şunlar kaydedildi:“Yapılan son değerlendirmelere göre; 30.05.2023 Salı günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege (İzmir, Aydın ve Muğla illerinin iç kesimleri, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Denizli), İç Anadolu'nun batısı (Ankara, Konya, Çankırı ve Eskişehir'in doğusu), Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri ve Çorum) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, yağış
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, yağış
Meteoroloji'den 16 il için yeni uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor
17:57 29.05.2023 (güncellendi: 18:02 29.05.2023) Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yeni uyarıda, İç Ege, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak yağış beklendiği aktarıldı.
Meteoroloji yaptığı yeni uyarıda yarın (30.05.2023) İç Ege, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak yağış beklenildiğini duyurdu.
Meteoroloji’nin uyarısında şunlar kaydedildi:
“Yapılan son değerlendirmelere göre; 30.05.2023 Salı günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege (İzmir, Aydın ve Muğla illerinin iç kesimleri, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Denizli), İç Anadolu'nun batısı (Ankara, Konya, Çankırı ve Eskişehir'in doğusu), Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri ve Çorum) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”