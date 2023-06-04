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https://sputniknews.com.tr/20230604/fransada-emeklilik-yasini-64e-cikaran-kararnameler-resmi-gazetede-1072003075.html
Fransa'da emeklilik yaşını 64'e çıkaran kararnameler Resmi Gazete'de
Fransa'da emeklilik yaşını 64'e çıkaran kararnameler Resmi Gazete'de
Fransa'da emeklilik yaşını 2 yıl uzatan ve nisanda yasalaşan tartışmalı reformun uygulanmasına ilişkin kararnameler, Resmi Gazete'de yayımlanmaya başladı. 04.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-04T16:34+0300
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Fransa'da protestolara neden olan tartışmalı yasanın emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaran uygulama kararnamesi, sendikaların kararlaştırdığı, 6 Haziran'da 14'üncüsü düzenlenecek kitlesel protestolardan iki gün önce yayımlandı.Eylülde uygulanması beklenen yasanın Resmi Gazete'de yayımlanan ilk kararnameleri, emeklilik yaşını kademeli uzatmayı içeren tartışmalı iki madde oldu.Toplam 31 maddeden oluşan yasaya göre itfaiyeciler, polisler ve hava trafik kontrolörleri gibi kamu sektöründekiler, bazı durumlarda hala 64 yaşından önce emekliye ayrılabilecek, ayrıca erken çalışmaya başlayıp gerekli 43 yılı tamamlayanlar da erken emekli olabilecek.Öte yandan ülke genelinde kitlesel protestolar ve yoğun muhalefete rağmen parlamentoda oylamadan kabul edilen yasanın geri çekilmesini öngören bir tasarı da 8 Haziran'da Ulusal mecliste görüşülecek.Emeklilik reformuFransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı.Polis, protestoculara sert müdahale etmiş, ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanmıştı.Ülke genelinde 16 Mart'tan itibaren düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.Muhalefet ve hükümetin, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için başvurduğu Anayasa Konseyi, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylamış, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230530/fransada-emeklilik-reformunu-iptal-tasarisinin-mecliste-gorusulmesine-yesil-isik-1071790175.html
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avrupa, fransa, emeklilik, emeklilik yaşı, reform, resmi gazete, kararname
avrupa, fransa, emeklilik, emeklilik yaşı, reform, resmi gazete, kararname

Fransa'da emeklilik yaşını 64'e çıkaran kararnameler Resmi Gazete'de

16:34 04.06.2023
© AFP 2023 / CLEMENT MAHOUDEAUFransa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, emeklilik yaşının 2 yıl uzatılmasını içeren reforma karşı çıkanlar, ülke çapında gösteriler düzenliyor.
Fransa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, emeklilik yaşının 2 yıl uzatılmasını içeren reforma karşı çıkanlar, ülke çapında gösteriler düzenliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2023
© AFP 2023 / CLEMENT MAHOUDEAU
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Fransa'da emeklilik yaşını 2 yıl uzatan ve nisanda yasalaşan tartışmalı reformun uygulanmasına ilişkin kararnameler, Resmi Gazete'de yayımlanmaya başladı.
Fransa'da protestolara neden olan tartışmalı yasanın emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaran uygulama kararnamesi, sendikaların kararlaştırdığı, 6 Haziran'da 14'üncüsü düzenlenecek kitlesel protestolardan iki gün önce yayımlandı.
Eylülde uygulanması beklenen yasanın Resmi Gazete'de yayımlanan ilk kararnameleri, emeklilik yaşını kademeli uzatmayı içeren tartışmalı iki madde oldu.
Toplam 31 maddeden oluşan yasaya göre itfaiyeciler, polisler ve hava trafik kontrolörleri gibi kamu sektöründekiler, bazı durumlarda hala 64 yaşından önce emekliye ayrılabilecek, ayrıca erken çalışmaya başlayıp gerekli 43 yılı tamamlayanlar da erken emekli olabilecek.
Öte yandan ülke genelinde kitlesel protestolar ve yoğun muhalefete rağmen parlamentoda oylamadan kabul edilen yasanın geri çekilmesini öngören bir tasarı da 8 Haziran'da Ulusal mecliste görüşülecek.

Emeklilik reformu

Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı.
Polis, protestoculara sert müdahale etmiş, ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanmıştı.
Ülke genelinde 16 Mart'tan itibaren düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.
Muhalefet ve hükümetin, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için başvurduğu Anayasa Konseyi, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylamış, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetmişti.
Fransa'da hükümetin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebi üzerine parlamentoda oylanmadan tartışmalı emeklilik reformunu kabul etmesine tepki gösteren binlerce kişi, Paris'te yeniden toplandı. Başbakan Elisabeth Borne'un reformu mecliste oylamaya sunmadan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını devreye alarak kabul ettiklerini açıklamasına tepki olarak Paris'teki Concorde Meydanı'nda toplanan göstericiler, hükümetin reformu geri çekmesini talep etti. Protestolar sırasında polis ve göstericiler arasında yaşanan çatışmalarda, bazı göstericiler gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
DÜNYA
Fransa'da emeklilik reformunu iptal tasarısının mecliste görüşülmesine yeşil ışık
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