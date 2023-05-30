https://sputniknews.com.tr/20230530/fransada-emeklilik-reformunu-iptal-tasarisinin-mecliste-gorusulmesine-yesil-isik-1071790175.html

Fransa'da emeklilik reformunu iptal tasarısının mecliste görüşülmesine yeşil ışık

Fransa'da emeklilik reformunu iptal tasarısının mecliste görüşülmesine yeşil ışık

Fransa'da Ulusal Meclis Maliye Komisyonu Başkanı ve milletvekili Coquerel, emeklilik reformunun yürürlükten kaldırılmasını amaçlayan tasarının mecliste... 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T15:25+0300

2023-05-30T15:25+0300

2023-05-30T15:25+0300

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Fransa Ulusal Meclis Maliye Komisyonu Başkanı Eric Coquerel, Fransız meclisinde yaptığı basın açıklamasında, emeklilik reformunu yürürlükten kaldırmayı hedefleyen yasa tasarısının mecliste görüşülebileceğini bildirdi.Son günlerde bu konudaki kararına ilişkin kendisine baskı yapıldığını dile getiren Coquerel, buna iktidarın da dahil olduğunu söyledi.İktidar, emeklilik reformunu iptal tasarısını anayasaya aykırı buluyorHükümet Sözcüsü Olivier Veran, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basına yaptığı açıklamada, mecliste görüşülmesine yeşil ışık yakılan tasarıyı anayasaya aykırı olarak niteledi.Fransız iktidarı, söz konusu tasarının devlet için mali yük oluşturacağı gerekçesiyle anayasaya aykırı olduğunu ileri sürüyor.Tasarının mecliste görüşülmemesi için hükümet, anayasal yetkisini kullanabilir.Fransızlar reforma karşı sokağa inecekEmeklilik reformuna karşı çıkanlar, 6 Haziran'da ülke genelinde gösteri düzenleyecek.Emeklilik reformunun yürürlükten kaldırılmasını amaçlayan tasarının, 8 Haziran'da meclis genel kurulunda görüşülmesi bekleniyor.Bu yıl yürürlüğe giren emeklilik reformu kapsamında emeklilik yaşı kademeli olarak 64'e çıkarılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230429/pariste-emeklilik-reformu-karsiti-gosterilerin-belediyeye-maliyeti-16-milyon-euro-1070363643.html

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