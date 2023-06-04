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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230604/finans-uzmani-islam-memisten-islam-memisten-altin-ve-doviz-icin-pazartesi-uyarisi-1072006168.html
Finans uzmanı İslam Memiş'ten altın ve döviz için 'pazartesi' uyarısı
Finans uzmanı İslam Memiş'ten altın ve döviz için 'pazartesi' uyarısı
Yeni kabinenin açıklanmasının ardından piyasalar yarın açılacak. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Youtube videosunda yeni haftada ekonomideki Mehmet Şimşek... 04.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-04T18:35+0300
2023-06-04T18:48+0300
ekonomi
islam memiş
döviz
döviz kurları
döviz kuru
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uyarı
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borsa
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Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yeni kabinenin açıklanmasının ardından piyasaların olumlu bir beklenti içine girdiğini söyledi.Memiş Youtube kanalındaki videosunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in getirilmesinin ardından haftanın ilk iş günü piyasalarla ilgili beklentilerini anlattı.Memiş videosunda "Pazartesi günün fiyatlar nasıl açılabilir. Altın, döviz kurunda fiyatlar ne olur?" sorularına yanıt ararken, "Seçimlerden önce yaşanan kaosla birlikte döviz alanlar, altın alanlara çok yalvardık. Arkadaşlar yapmayın, manipülasyon yapıyorlar, makasları açtılar" diyerek yüksek fiyatlardan alım yapan yatırımcılara da gönderme yaptı.'Mehmet Şimşek isminin etkisinin olduğu aşikar'Dünya gazetesinin aktardığına göre, söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığın belirten İslam Memiş'in açıklamaları şu şekilde:"Pazartesi günü ister istemez piyasalarda iyimserlik olacak. Döviz kurlarında gerileme, altın ve gümüş fiyatlarında gerileme, borsada yükseliş göreceğiz.Özellikle elinde TL bulunan arkadaşlarımıza kesinlikle borsa önermiştim. Özellikle borsa tarafında 4400'e kadar geri çekilme gördük. Buradan giriş yapanlarla da 6000'e kadar bekleyeceğimize dair görüşlerimi paylaşmıştım. Borsada 5000'e kadar yükselişler gördük. Aslında Mehmet Şimşek isminin etkisinin de olduğu aşikar bu yükselişlerde.Bu yıl için borsa ile dövizin beraber yükselişini göreceksiniz uyarılarım vardı. Resmi kurla piyasalar arasında farklılık vardı, bunun da kapandığını gördük.İsimler açıklandı ve piyasaların beklentisi gerçekleşti. Özellikle Ticaret Bakanlığı'na Ömer Bolat'ın seçilmesine çok sevindim.'Borsada yükseliş, döviz kurlarında düşüş göreceğiz'Mehmet Şimşek'in açıklamalarına odaklanmamız lazım orta ve uzun vade için. Faizler yükselecek mi, ortodoks politikalara dönülecek mi? Kredi muslukları açılacak mı? İş dünyası paraya ulaşabilecek mi? Mehmet Şimşek bu konularla ilgili bilgilendirmeler yapacaktır.Kısa vade iyimserlikler de kesinlikle insanlarda rehavete neden olmamalı. Bu uyarımı dikkate alın. 'Hazine ve Maliye Bakanı değişti oh rahatladık' modunda değil de yine dövizle altınla borçlanmamak lazım.Önümüzdeki hafta borsada yükselişler, döviz kurlarında düşüşler göreceğiz ama rehavete kapılmayın. Fırsatlar şimşek gibidir ve vurduğu zaman gelir geçer, önemli olan orta ve uzun vadeli politikalardır."
https://sputniknews.com.tr/20230604/yeni-kabine-aciklandi-bakanliklarda-devir-teslim-toreni-1071995129.html
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yeni kabine sonrası döviz kurları , döviz kurları düşer mi , mehmet şimşek döviz , mehmet şimşek altın , döviz düşer mi artar mı
yeni kabine sonrası döviz kurları , döviz kurları düşer mi , mehmet şimşek döviz , mehmet şimşek altın , döviz düşer mi artar mı

Finans uzmanı İslam Memiş'ten altın ve döviz için 'pazartesi' uyarısı

18:35 04.06.2023 (güncellendi: 18:48 04.06.2023)
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Dolar-Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2023
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Yeni kabinenin açıklanmasının ardından piyasalar yarın açılacak. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Youtube videosunda yeni haftada ekonomideki Mehmet Şimşek etkisini değerlendirdi. Haftanın ilk iş günü için dolar, borsa ve altınla ilgili tahminlerinden bahsetti.
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yeni kabinenin açıklanmasının ardından piyasaların olumlu bir beklenti içine girdiğini söyledi.
Memiş Youtube kanalındaki videosunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in getirilmesinin ardından haftanın ilk iş günü piyasalarla ilgili beklentilerini anlattı.
Memiş videosunda "Pazartesi günün fiyatlar nasıl açılabilir. Altın, döviz kurunda fiyatlar ne olur?" sorularına yanıt ararken, "Seçimlerden önce yaşanan kaosla birlikte döviz alanlar, altın alanlara çok yalvardık. Arkadaşlar yapmayın, manipülasyon yapıyorlar, makasları açtılar" diyerek yüksek fiyatlardan alım yapan yatırımcılara da gönderme yaptı.

'Mehmet Şimşek isminin etkisinin olduğu aşikar'

Dünya gazetesinin aktardığına göre, söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığın belirten İslam Memiş'in açıklamaları şu şekilde:
"Pazartesi günü ister istemez piyasalarda iyimserlik olacak. Döviz kurlarında gerileme, altın ve gümüş fiyatlarında gerileme, borsada yükseliş göreceğiz.
Özellikle elinde TL bulunan arkadaşlarımıza kesinlikle borsa önermiştim. Özellikle borsa tarafında 4400'e kadar geri çekilme gördük. Buradan giriş yapanlarla da 6000'e kadar bekleyeceğimize dair görüşlerimi paylaşmıştım. Borsada 5000'e kadar yükselişler gördük. Aslında Mehmet Şimşek isminin etkisinin de olduğu aşikar bu yükselişlerde.
Bu yıl için borsa ile dövizin beraber yükselişini göreceksiniz uyarılarım vardı. Resmi kurla piyasalar arasında farklılık vardı, bunun da kapandığını gördük.
İsimler açıklandı ve piyasaların beklentisi gerçekleşti. Özellikle Ticaret Bakanlığı'na Ömer Bolat'ın seçilmesine çok sevindim.

'Borsada yükseliş, döviz kurlarında düşüş göreceğiz'

Mehmet Şimşek'in açıklamalarına odaklanmamız lazım orta ve uzun vade için. Faizler yükselecek mi, ortodoks politikalara dönülecek mi? Kredi muslukları açılacak mı? İş dünyası paraya ulaşabilecek mi? Mehmet Şimşek bu konularla ilgili bilgilendirmeler yapacaktır.
Kısa vade iyimserlikler de kesinlikle insanlarda rehavete neden olmamalı. Bu uyarımı dikkate alın. 'Hazine ve Maliye Bakanı değişti oh rahatladık' modunda değil de yine dövizle altınla borçlanmamak lazım.
Önümüzdeki hafta borsada yükselişler, döviz kurlarında düşüşler göreceğiz ama rehavete kapılmayın. Fırsatlar şimşek gibidir ve vurduğu zaman gelir geçer, önemli olan orta ve uzun vadeli politikalardır."
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2023
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