https://sputniknews.com.tr/20230604/fenerbahceli-taraftarlardan-ali-koc-ve-yonetime-istifa-cagrisi-1072009113.html
Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç ve yönetime istifa çağrısı
Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç ve yönetime istifa çağrısı
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de taraftarlar başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet etti. 04.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-04T23:50+0300
2023-06-04T23:50+0300
2023-06-04T23:51+0300
spor
fenerbahçe
istifa
ali koç
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Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelen Fenerbahçe taraftarı başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya çağırdı.Taraftarlar, takım otobüsünün tesislere gelmesiyle birlikte teknik ekip ve futbolculara da tepki gösterdi.Futbolcuların özel araçlarıyla tesislerden çıktığı anlarda emniyet güçleri yolları keserek, taraftarların oyunculara yaklaşmasına engel oldu.Yönetim ve takımı protesto etmeyi sürdüren sarı-lacivertli taraftarlar, daha sonra emniyet güçlerinin yönlendirmesiyle bölgeyi terk etti.
https://sputniknews.com.tr/20230604/galatasaray-fenerbahceyi-3-golle-gecti-1072007460.html
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fenerbahçe, istifa, ali koç
fenerbahçe, istifa, ali koç
Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç ve yönetime istifa çağrısı
23:50 04.06.2023 (güncellendi: 23:51 04.06.2023) Abone ol
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de taraftarlar başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet etti.
Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelen Fenerbahçe taraftarı başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya çağırdı.
Taraftarlar, takım otobüsünün tesislere gelmesiyle birlikte teknik ekip ve futbolculara da tepki gösterdi.
Futbolcuların özel araçlarıyla tesislerden çıktığı anlarda emniyet güçleri yolları keserek, taraftarların oyunculara yaklaşmasına engel oldu.
Yönetim ve takımı protesto etmeyi sürdüren sarı-lacivertli taraftarlar, daha sonra emniyet güçlerinin yönlendirmesiyle bölgeyi terk etti.