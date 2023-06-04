https://sputniknews.com.tr/20230604/fenerbahceli-taraftarlardan-ali-koc-ve-yonetime-istifa-cagrisi-1072009113.html

Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç ve yönetime istifa çağrısı

Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç ve yönetime istifa çağrısı

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de taraftarlar başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet etti. 04.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-04T23:50+0300

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spor

fenerbahçe

istifa

ali koç

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Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelen Fenerbahçe taraftarı başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya çağırdı.Taraftarlar, takım otobüsünün tesislere gelmesiyle birlikte teknik ekip ve futbolculara da tepki gösterdi.Futbolcuların özel araçlarıyla tesislerden çıktığı anlarda emniyet güçleri yolları keserek, taraftarların oyunculara yaklaşmasına engel oldu.Yönetim ve takımı protesto etmeyi sürdüren sarı-lacivertli taraftarlar, daha sonra emniyet güçlerinin yönlendirmesiyle bölgeyi terk etti.

https://sputniknews.com.tr/20230604/galatasaray-fenerbahceyi-3-golle-gecti-1072007460.html

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fenerbahçe, istifa, ali koç