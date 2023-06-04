https://sputniknews.com.tr/20230604/eski-bakan-101-yasinda-hayatini-kaybetti-1071998499.html
Eski bakan 101 yaşında hayatını kaybetti
Eski bakan 101 yaşında hayatını kaybetti
Eski İçişleri Bakanı Selahattin Çetiner, 101 yaşında hayatını kaybetti. 04.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-04T13:38+0300
2023-06-04T13:38+0300
2023-06-04T13:38+0300
yaşam
içişleri bakanlığı
bakan
ölüm
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren eski içişleri bakanlarından emekli korgeneral Selahattin Çetiner, 101 yaşında hayatını kaybetti. Koyunbaba Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan Çetiner, özel bir hastaneye kaldırıldı. Çetiner, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yarın öğle saatlerinde uçakla İstanbul'a götürülecek Çetiner'in cenazesinin, salı günü Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230604/mersinde-yolcu-otobusu-ucuruma-devrildi-1-olu-14-yarali-1071994216.html
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içişleri bakanlığı, bakan, ölüm
içişleri bakanlığı, bakan, ölüm
Eski bakan 101 yaşında hayatını kaybetti
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Eski İçişleri Bakanı Selahattin Çetiner, 101 yaşında hayatını kaybetti.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren eski içişleri bakanlarından emekli korgeneral Selahattin Çetiner, 101 yaşında hayatını kaybetti.
Koyunbaba Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan Çetiner, özel bir hastaneye kaldırıldı. Çetiner, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yarın öğle saatlerinde uçakla İstanbul'a götürülecek Çetiner'in cenazesinin, salı günü Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.