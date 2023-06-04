https://sputniknews.com.tr/20230604/eski-bakan-101-yasinda-hayatini-kaybetti-1071998499.html

Eski bakan 101 yaşında hayatını kaybetti

Eski bakan 101 yaşında hayatını kaybetti

Eski İçişleri Bakanı Selahattin Çetiner, 101 yaşında hayatını kaybetti. 04.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-04T13:38+0300

2023-06-04T13:38+0300

2023-06-04T13:38+0300

yaşam

içişleri bakanlığı

bakan

ölüm

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren eski içişleri bakanlarından emekli korgeneral Selahattin Çetiner, 101 yaşında hayatını kaybetti. Koyunbaba Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan Çetiner, özel bir hastaneye kaldırıldı. Çetiner, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yarın öğle saatlerinde uçakla İstanbul'a götürülecek Çetiner'in cenazesinin, salı günü Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230604/mersinde-yolcu-otobusu-ucuruma-devrildi-1-olu-14-yarali-1071994216.html

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içişleri bakanlığı, bakan, ölüm